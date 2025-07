Aurora Codazzi – In radio il nuovo singolo “Sbam Sbam Summer”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=dGkg2rKjjHA

SBAM SBAM SUMMER è il nuovo singolo di Aurora Codazzi, un brano che promette di farci muovere a ritmo, con le onde del mare come musa ispiratrice.

Prodotta da Novalis Music (Novalis Edizioni Musicali e Starpoint International srl), la canzone sarà disponibile anche sul canale Youtube dell’etichetta riminese dal 12 luglio con il relativo videoclip (DL Multimedia Production-Regia & Editing: Davide Legni / DOP: Davide Adamo), solare e colorato, come questa estate 2025.

Nicola Autizi, l’autore principale di SBAM SBAM SUMMER, descrive così la sua “creatura”:

“E’ una vera e propria canzone estiva, molto fresca, ispirata alla voglia di mare e di divertimento. Il ballo e il sentimento sono alla base di quello che diventerà presto un vero e proprio tormentone estivo. Il titolo si ispira alle onde del mare, quando sbattono sulla battigia o sugli scogli“.

Aurora Codazzi racconta così il suo incontro con SBAM SBAM SUMMER:

“Appena ho ascoltato il brano, la mia prima reazione è stata: “CHE BOMBA”! Mi ha subito trasmesso un senso di leggerezza, felicità e libertà, proprio la sensazione tipica dell’estate. Essendo un’amante del mare, mi sono immediatamente immaginata a Riccione, in riva al mare, con le cuffie nelle orecchie e questa canzone in sottofondo. È uno di quei brani che ti fa venire voglia di ballare, sorridere e goderti il momento, senza pensieri. Mi ha ricordato anche i lunghi viaggi in macchina, quando sembra che la strada non finisca mai, ma poi parte una canzone alla radio come questa, e per due minuti tutto cambia: ti senti leggera, ti viene la voglia di cantare a squarciagola, con il finestrino abbassato e il vento tra i capelli. La prima volta che l’ho ascoltata ero in casa con la mia sorellina Azzurra (che ha nove anni): appena è partita la canzone, lei ha improvvisato un balletto ed è andata avanti per due ore a cantarla in loop. È una di quelle canzoni che ti entra in testa al primo ascolto e non ti molla più! SBAM SBAM SUMMER ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva: è un reggaeton fresco, orecchiabile, energico e pieno di vibrazioni positive. Di quelli che non ti stanchi mai di riascoltare!

I musicisti e i DJ possono già scaricare gratuitamente il testo, lo spartito, il play demo e la base musicale di SBAM SBAM SUMMER, sul sito www.novalis.it oppure a questo link di WE TRANSFER (valido un anno): https://we.tl/t-cAkAloetBx

Link utili:

Sito web: https://www.novalis.it

FB Aurora: https://www.facebook.com/aurora.codazzi.31

IG Aurora: https://www.instagram.com/auroracodazzi/?hl=it

TIK TOK Aurora: https://www.tiktok.com/@aurora.codazzi?_t=ZN-8xmtHbj8Uas&_r=1

Crediti:

Testo di Nicola Autizi

Musica di Nicola Autizi e Aurora Codazzi

Arrangiamenti: Nicola Autizi e Stefano Zago

Voce, mix e mastering: Stefano Zago presso “Omar Codazzi Studio Recording”

Segretaria di edizione: Sandra Bocchini / Make-up: Gaia Marchetti