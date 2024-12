Napoli capitale della creatività digitale

Google e nss edicola per la valorizzazione artistica della città di Napoli il progetto presentato nel corso di un workshop interattivo presso il Museo Madre di Napoli

L’intelligenza artificiale è l’argomento del giorno di cui poco si conosce, alcuni sono scettici, altri sono contrari temendo che possa cancellare posti di lavoro, mentre altri sono favorevoli e cominciano ad accedere al mondo dell’IA. Come? utilizzando le avanzate funzionalità del nuovo smartphone Google Pixel 9. Il dispositivo, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale Gemini, è uno strumento per la creazione artistica grazie alla qualità fotografica professionale e all’editing che consente di tradurre idee in contenuti di alta qualità in modo rapido e intuitivo e che consente di ritoccare le foto con le funzionalità di editing basate sull’AI. Per celebra il legame tra tecnologia e creatività è stato raggiunto un accordo fra Google e nss edicola. Il progetto ha come cuore pulsante Napoli, città sempre più simbolo di energia creativa e tradizione culturale: proprio per questo motivo cinque talenti napoletani: Gilda Ambrosio, Ciro Pipoli, All About Naples, Vienmsnsuonno1926 e lo storico Numeraio hanno realizzato una serie di grafiche ispirate alla città partenopea. L’intera attività è stata curata da nss edicola e J’Adore Napoli in omaggio allo stile degli anni Duemila e a un’idea di napoletanità estetica e turistica, in un’epoca in cui il turistcore è tornato di moda.

J’Adore Napoli vuole raccontare la storia di una città che si riappropria delle sue origini per dare vita a qualcosa che sa di passato ma con un tocco contemporaneo. Una ricetta semplice: raccontare Napoli a chi non la conosce. “nss edicola” è la divisione di “nss” che si è occupata di rilevare vecchie edicole dismesse riportandole a nuova luce per mantenere, da una parte la vendita di giornali cartacei, e dall’altra un merchandising più innovativo per catturare l’attenzione del pubblico. A Napoli un esempio è dato dalla storica edicola di piazza San Pasquale, che è diventata centro propulsivo anche di tanti eventi. L’iniziativa ha avuto grande successo risultando ormai di tendenza. A Milano è stata trasformata l’edicola di piazza Bruno Buozzi. Nel dicembre 2023 nss ha lanciato il progetto nss edicola, uno spazio fisico che promuove le attività quotidiane di nss magazine e la cultura digitale. Uno spazio culturale dunque per la valorizzazione artistica della città di Napoli, fungendo da punto di attrazione per collaborazioni, idee e progetti.

Le opere dei cinque artisti napoletani sono state presentate nei giorni scorsi nel corso di un evento a Piazza San Pasquale di Napoli davanti a più di mille persone che hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo della creatività digitale, esplorando le potenzialità del Google Pixel 9 e scoprendo come la tecnologia e l’intelligenza artificiale possa essere una fonte di ispirazione e innovazione. Lo scorso fine settimana presso il Museo Madre di Napoli si è tenuto un workshop interattivo “Made with Google Pixel” curato da nss in collaborazione con Collettivo CORE. L’evento ha rappresentato l’occasione per ripercorrere le numerose collaborazioni artistiche e creative realizzate da Google negli ultimi anni, da MSGM a SexsDreams fino all’artista MyDrama. Il progetto ha come obiettivo quello di far diventare Napoli capitale della creatività digitale. Questo dimostra come la tecnologia possa essere un alleato prezioso per creativi di ogni disciplina, offrendo nuovi strumenti per esprimere idee e innovare. Rafforza inoltre il ruolo di Napoli come capitale della creatività italiana, al culmine di un biennio in cui la città partenopea è stata protagonista dell’intera scena culturale italiana.

Harry di Prisco