Regione Lazio, Bertucci: “Approvata in Consiglio la manovra economica”

“Il Consiglio Regionale ha approvato nella seduta odierna la Legge di Stabilità ed il Bilancio di previsione 2025-2027. Durante la discussione, all’articolo 2 della proposta di legge 182, segnalo in particolare e con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento proposto dall’assessore Righini che amplia di 25 milioni di euro il fondo tagliatasse, arrivando in questo modo a sfiorare i 150 milioni di euro. Questo ci permette, dopo l’accordo firmato con i sindacati, di finanziare la detrazione di 60 euro per il secondo scaglione di reddito da 28 a 35 mila dalle addizionali regionali, che va ad aggiungersi all’esenzione per i redditi fino a 28 mila euro: l’incremento del fondo di oggi conferma la volontà di questa amministrazione di rendere strutturale questa esenzione. Ed ancora, in generale, disposizioni che vanno ad accogliere numerose istanze della maggioranza e dell’opposizione, facendone opportuna sintesi con il subemendamento all’articolo 13, che dispone risposte concrete su numerosi ambiti, tra questi lo stanziamento di 10 milioni di euro per il sostegno agli affitti, 15 milioni per i piani di zona ed ancora il concorso regionale al TPL di Roma Capitale. Saluto infine, con grande commozione, l’istituzione di un premio intitolato alla nostra collega prematuramente scomparsa Valentina Paterna”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

“Una manovra nella quale trovo doveroso segnalare i 122 milioni di investimento totale nel sociale, i 18 milioni per giovani e infanzia, il sostegno alla legge sui caregiver, che ritengo simbolo del buon lavoro di questa giunta regionale, i 6 milioni per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità, i contributi per i piccoli Comuni, i borghi, gli edifici storici ed i teatri, gli investimenti sugli impianti sportivi. Sono passi in avanti, concreti e reali, di una amministrazione regionale che ha scelto di non lasciare indietro nessuno, ascoltando ogni tipo di istanza che ci è arrivata in queste settimane. La via improntata all’ascolto è stata chiara già nelle audizioni delle parti sociali, delle organizzazioni datoriali, dei rappresentanti degli enti locali e del Terzo Settore in Commissione Bilancio, che continua nel suo ritrovato ruolo di centralità: ringrazio i commissari e l’ufficio di presidenza per l’intenso e qualificato lavoro portato avanti in questi giorni, e ovviamente l’operato enorme che l’assessore Righini continua a portare avanti sulle politiche economiche di questa Regione, la quale continua in un percorso importante disposto dal presidente Rocca e della giunta tutta. Il dibattito, forte e qualificato, che è avvenuto in queste sedute di Consiglio, è un forte stimolo a proseguire su questa strada, nel solo interesse del Lazio, dei suoi territori e dei suoi cittadini”, chiude Marco Bertucci.