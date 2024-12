Connessioni è il nuovo ep di Dills

Uno degli EP più affascinanti pubblicati nell’ultimo mese è “Connessioni” di Dills. Lanciato il 1° novembre, è ora accessibile su tutte le piattaforme digitali.Il nuovo singolo di Dills, “Connessioni”, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e viene distribuito da Visory Records. L’artista, già noto per il brano “Diamanti, pensieri e in itinere” ha saputo conquistare le playlist editoriali accumulando migliaia di streaming sulle principali piattaforme musicali.Ascoltando questo nuovo EP, si percepisce chiaramente un periodo di grande inquietudine per il cantante, con sprazzi di un sentimento quasi più dolce, come l’amore. Le disillusioni, che si dissolvono con il trascorrere del tempo e della vita, sembrano svanire, lasciando posto alla nostalgia di una relazione ormai perduta.Dills rimane fedele alle sue radici urban, utilizzando produzioni moderne e una voce intensa, elementi distintivi del suo stile.



BIO



Francesco Di Lernia, noto anche come Dills, è un cantautore originario di Bari, Puglia. Ha lanciato la sua carriera musicale tra il 2021 e il 2022 con tre singoli: “Pensieri”, “Diamanti” e “In Itinere”, tutti inclusi nel suo primo progetto “Kintsugi”, che comprende anche tre brani inediti e ha accumulato oltre 100.000 stream.

Nel 2023, Dills ha proseguito con la pubblicazione di nuova musica, rilasciando i singoli “Parole” e “+POP”. Di recente, ha presentato un altro singolo chiamato “Fry e Leela”, ispirato alla famosa coppia della serie animata Futurama.

Dills si distingue per il suo stile urban e la sua abilità nell’integrare riferimenti culturali con un suono moderno e accattivante.