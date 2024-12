Inaugurato a Ferentino il Parco Giochi Inclusivo in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

resente per la Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Comune di Ferentino ha ufficialmente inaugurato il nuovo Parco Giochi Inclusivo, una struttura che rappresenta un importante passo verso l’accessibilità e l’integrazione di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro abilità.



Il parco, progettato per garantire a bambini e adulti con disabilità la possibilità di usufruire di uno spazio di gioco sicuro e inclusivo, è stato realizzato grazie all’impegno e alla dedizione dell’amministrazione comunale e del consigliere, Maurizio Berretta, che ha fortemente voluto questo ambizioso progetto.



All’inaugurazione hanno preso parte numerosi cittadini, tanti bambini e, tra le istituzioni anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha voluto esprimere un elogio alla comunità di Ferentino per aver saputo tradurre in realtà questa iniziativa di grande valore sociale. “Questo parco è un simbolo di una società che guarda al futuro, una società che non lascia indietro nessuno. Creare ambienti che siano realmente fruibili da tutti, senza barriere architettoniche o sociali, affinché ogni persona possa sentirsi parte integrante della comunità, è sinonimo di grande rispetto e sensibilità. Oggi, ho partecipato veramente con tanto orgoglio all’inaugurazione di una struttura che migliorerà la qualità della vita delle persone con disabilità. Questo nuovo parco giochi – continua il Presidente Quadrini – non è solo un luogo dove i più piccoli potranno divertirsi, ma è anche un simbolo tangibile di un impegno concreto per la costruzione di una società inclusiva, capace di accogliere tutti. Per questo i miei complimenti sono rivolti al consigliere Maurizio Berretta, che ha fortemente creduto in questo progetto e si è impegnato affinché venisse realizzato.”

La Provincia di Frosinone è costantemente attenta e sensibile verso la promozione di una società più equa e solidale – “La nostra provincia si sta sempre più orientando verso la creazione di un territorio inclusivo, capace di rispondere alle necessità di ogni cittadino, senza discriminazioni.”