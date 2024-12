Il Libro Sospeso: un dono solidale per combattere la povertà educativa nelle famiglie più fragili di Roma

L’iniziativa, da oggi in corso nelle librerie aderenti, offrirà ai bambini e alle bambine delle Scuole della Pace di Sant’Egidio, un regalo inestimabile, che verrà consegnato il prossimo 21 dicembre, per Natale e per l’Epifania

Scoprire nelle festività natalizie un’occasione per rinsaldare il valore della conoscenza come mezzo di crescita e speranza. Con questo spirito, anche quest’anno si rinnova l’iniziativa Il Libro Sospeso, un impegno concreto verso le famiglie più fragili, che necessitano di supporto per interpretare correttamente la realtà. Un gesto semplice, ma fondamentale, per offrire a chi vive in difficoltà le risorse per un futuro migliore.

Il nome prende spunto dalla tradizione napoletana del cosiddetto “caffè sospeso” che, nei locali partenopei, ha generato l’abitudine di lasciar pagato un caffè a chi non potrebbe permetterselo. In questo caso, non si offrirà ovviamente caffè, ma un libro per quei giovani che necessitano di imparare a orientarsi in contesti difficili delle periferie della Capitale.

Secondo i dati Istat, elaborati da Openpolis, i bambini e le bambine che vivono in assoluta povertà sono un trend in preoccupante crescita. Nel 2023 quasi 1,3 milioni di minori si sono trovati in povertà assoluta, con un’incidenza media nella fascia dagli 0 ai 17 anni di quasi il 14 per cento.

L’aumento colpisce in modo diretto principalmente tre categorie: circa il 20 per cento delle famiglie numerose, il 15 per cento delle famiglie dove è presente un solo genitore e circa l’11 per cento delle coppie con due figli. Questi aumenti stanno creando difficoltà economiche significative per milioni di famiglie, esacerbando le disuguaglianze sociali.

Proprio per arginare un panorama che va tingendosi di colori sempre più foschi, Connect insieme alla Comunità di Sant’Egidio, la testata giornalistica Ghigliottina.info e l’associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, hanno deciso quest’anno di ampliare la raccolta di libri coinvolgendo nuove librerie aderenti (qui la lista completa).

Alessandro Moscetta, referente della Comunità per l’occasione dichiara: “Donare libri è un segnale che dona speranza per i più piccoli, specialmente quelli che i giovani di Sant’Egidio aiutano e incontrano nelle periferie delle grandi città. Grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari di Connect, di Ghigliottina e di Giornalisti 2.0 per questo progetto ricco di significati”.

Laura Ghiandoni, presidente di Connect, afferma: “Le festività sono un’occasione per accorgerci che il consumismo è una strada cieca, fare un acquisto importante, come lo è un libro, significa ricordare quali sono i valori della democrazia”.

Maurizio Lozzi, vice-presidente di Giornalisti 2.0, commenta: “La lettura permette di combattere l’isolamento e rafforzare i legami nelle relazioni umane”.

Graziano Rossi, editore di Ghigliottina, sottolinea l’importante ruolo svolto dai media nel diffondere e coltivare certe iniziative di valore, soprattutto quando rivolte alle fasce più delicate della popolazione.

È possibile partecipare compiendo un acquisto solidale, non solo visitando una delle librerie che hanno aderito, ma anche visitando questa pagina e acquistando online.

L’edizione 2024 sarà presentata mercoledì 4 dicembre alle ore 19.30online sulla pagina Instagram di Connect in collaborazione con Ghigliottina.