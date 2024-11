Aizhana Zhantuarov nuovo Sales, Marketing & Revenue Leader del Gruppo Icon Collection

Esperienza globale e nuove sfide: una visione strategica per un futuro di successi

Icon Collection è entusiasta di annunciare l’ingresso di Aizhana Zhantuarov come responsabile delle divisioni Sales, Marketing & Revenue del gruppo. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi.

Nel corso della sua carriera, Aizhana ha gestito con successo strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, membro Preferred Hotels&Resorts, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, membro della Lux Collection di Preferred Hotels & Resorts, e Praia Art Resort e Villa Soligo, entrambi affiliati a Small Luxury Hotels of the World, portando ciascun progetto a raggiungere il massimo posizionamento nel mercato.

Con competenze comprovate nell’implementazione di tecnologie avanzate e nella pianificazione strategica, Aizhana guiderà Icon Collection verso l’obiettivo di consolidare la sua leadership nel panorama dell’hospitality di lusso, potenziando le sinergie tra le strutture del gruppo e massimizzando le opportunità di crescita.

La nomina di Aizhana riflette la volontà di Icon Collection di puntare all’eccellenza e all’innovazione nel settore dell’ospitalità. Con un approccio basato sull’analisi dei mercati, la creazione di strategie di pricing e l’integrazione di tecnologie avanzate, Aizhana guiderà la crescita delle performance aziendali in tutti i segmenti chiave.

Tra gli obiettivi principali di Aizhana Zhantuarov c’è l’espansione della presenza di mercato, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel settore leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. Infine, punta sull’innovazione dei servizi al cliente, assicurando esperienze uniche e memorabili che incarnino l’identità distintiva di Icon Collection.

“L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per Icon Collection. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il posizionamento del gruppo, sia nei mercati consolidati che in quelli prospect. Con Aizhana, siamo certi di poter affrontare con successo le sfide del mercato globale dell’ospitalità, e i progetti futuri di Icon Collection ” ha dichiarato Ciro Verrocchi, Direttore Generale di Icon Collection.

Aizhana Zhantuarov porta con sé una visione innovativa e una comprovata capacità di leadership, che saranno il motore per il futuro successo di Icon Collection.