Arbitri Sport Italiani – Centenario Concetto Lo Bello, workshop aspetti fiscali – Sala I.S.M.A. Senato della Repubblica

Workshop aspetti fiscali amministrativi dai tempi di Concetto Lo Bello ai nostri giorni

di Fausto Zilli

Lo scorso lunedì 11 di novembre presso il Senato della Repubblica sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro si è tenuto il secondo appuntamento “Centenario Concetto Lo Bello“, workshop su gli aspetti fiscali amministrativi dai tempi di Concetto Lo Bello ai nostri giorni. In una sala gremita i saluti ufficiali del presidente ASD Arbitri Sport Italiani Americo Scatena, “vogliamo ricordare Concetto Lo Bello padre degli arbitri in Italia probabilmente nel mondo e lo vogliamo ricordare in un’aspetto particolare nell’aspetto tecnico amministrativo, visto che nella prima edizione è stato più tecnico e famigliare”.

Ospite premiato Rosario Lo Bello figlio di Concetto, il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, il presidente regionale ASI Lazio Roberto Cipolletti.

Tra i relatori presenti in sala il Dott. commercialista e revisore fiscale Nicola Forte, il Dott Andrea Fatarella, il Dott. Alessio Pistone commercialista esperto contabile, Dott. Luca Mattonai responsabile consulte fiscale ASI Nazionale. Tra gli ospiti , premiati Massimo Cumbo istruttore Futsal F.I.F.A. è stato responsabile del Servizio ispettivo nazionale dell’AIA per diversi anni, per sei anni responsabile della C.A.N. 5., Enio Drovandi attore regista teatrale italiano, Veronica Santese C.A.N 5.

Rosario Lo Bello e Riccardo Viola Presidente CONI Lazio