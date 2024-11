Arriva la prima neve in Veneto, attesi anche 5 centimetri: ecco quando

VENEZIA – Le previsioni meteo indicano in Veneto tra il tardo pomeriggio di domani, giovedì 21 novembre, e le prime ore di venerdì 22, modeste precipitazioni, con neve fino a bassa quota: in montagna fino ai fondovalle prealpini, altrove fino a quote collinari (200-500 metri), con possibili accumuli di qualche centimetro (uno-cinque centimetri) nei fondovalle prealpini, sulle zone pedemontane, specie quelle più chiuse, e sui colli.

In pianura in prevalenza pioggia, possibile a tratti neve o neve mista a pioggia sulle zone più interne, ma generalmente senza accumuli.

Data la situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, la Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni dalle 16 di domani alle 6 per le valli prealpine, la pedemontana e le zone collinari.

