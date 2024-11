GRELMOS A SANREMO GIOVANI CON “FLASHBACK”

Un brano prodotto da Paolo Muscolino & Cocobeatz

Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, è una nota influencer che vanta 2 milioni di follower. L’artista, di radici marocchine ma cresciuta a Novara, è tra i 24 cantanti che dal 12 novembre si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan), fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

“Flashback”, prodotto da Paolo Muscolino & Cocobeatz per ORANGE ITALY, etichetta discografica che ha presentato l’artista a Sanremo Giovani, è un brano che racconta temi come la delusione, la sfiducia e la resilienza in una realtà spesso ingannevole. Il tutto dal punto di vista di una donna la cui vita, si sa, è purtroppo spesso irta di insidie nella nostra società. Nella canzone (scritta da Gabriele Coco – Paolo Muscolino – Roberto Strano – Greta Jasmin El Moktadi), emerge anche la vulnerabilità di chi non nasconde la fatica di fidarsi e di non lasciarsi abbattere dai “flashback” e dai ricordi dolorosi.

