“COSÌ PER CASO” IN SCENA AL TEATRO TORDINONA IL 15 APRILE

Uno spettacolo sulla Shoah, dedicato a Stefano Bongarzone e a sostegno della ricerca AIRC



Roma – Il 15 aprile 2025, presso il Teatro Tordinona di Roma, andrà in scena Così per caso, spettacolo scritto e diretto da Angelita Puliafito. L’opera è ispirata alla vera storia di una donna italiana sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen-Belsen, liberata proprio il 15 aprile del 1945.



In un momento storico segnato da conflitti e smarrimento, Così per caso si propone come un manifesto teatrale per la pace: un racconto che intreccia memoria e contemporaneità per restituire voce a chi ha vissuto l’indicibile. Attraverso il linguaggio del teatro, l’opera invita a riflettere sul valore della vita, della libertà e della responsabilità collettiva.



Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Stefano Bongarzone, artista e uomo di grande umanità, che ha saputo affrontare la malattia con luce e generosità, lasciando un segno profondo in chi lo ha conosciuto.



L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione AIRC, a sostegno della ricerca contro il cancro.



“Raccontare la Shoah oggi – spiega Angelita Puliafito – è più che mai necessario. Non solo per non dimenticare, ma per educare alla pace e al rispetto della dignità umana, soprattutto in tempi di guerra. Questo spettacolo è un atto d’amore, un gesto di speranza.”



INFO E PRENOTAZIONI

Data: 15 aprile 2025

Luogo: Teatro Tordinona, Via degli Acquasparta 16, Roma

Orario: ore 21:00

Biglietto: 12,00 € – l’incasso sarà devoluto ad AIRC

Prenotazioni: 349 285 9489 / 346 216 9583



Con:

Valeria Mafera, Gloria Luce Chinellato, Alessandra Vagnoli, Manfredi Gelmetti, Paolo Andreotti

Luci e fonia: Andrea Casarini

Collaborazione grafica e organizzativa: Giulia Antonini