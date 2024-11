Cinque Vincitori italiani agli Awards for Excellence 2025

L’Italia si distingue, affermandosi come simbolo dell’eccellenza nell’ospitalità di lusso

Condé Nast Johansens ha annunciato i vincitori deigli Awards for Excellence 2025 per Regno Unito; Europa e Mediterraneo; Nord America (USA, Canada, Messico e Caraibi); America Centrale e Meridionale; Asia, Africa, Medio Oriente e Oceania. L’Italia quest’anno trionfa in cinque categorie: miglior ristorante, miglior bar; migliore struttura per meeting ed eventi, migliore struttura Spa e miglior programma benessere. L’evento è stato celebrato lo scorso 4 novembre, con una cena di gala al Kimpton Fitzroy Hotel di Londra, alla quale hanno partecipato vincitori da tutto il mondo.

Charlotte Evans, Group Publishing Director di Condé Nast Johansens, ha dichiarato: “Siamo felici di celebrare strutture nuove e già affermate provenienti da tutto il mondo. I Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025 continuano a riconoscere, premiare e onorare l’eccellenza dell’ospitalità di lusso nella nostra accurata selezione di proprietà consigliate.”

Da oltre 40 anni, Condé Nast Johansens è la guida di riferimento per i viaggiatori indipendenti. I premi si basano sulle votazioni online, sui feedback degli ospiti e sui giudizi dei Local Experts relativi alle strutture presenti su condenastjohansens.com e nella guida Condé Nast Johansens 2025 International Luxury Hotels ora disponibile. Vincere un Award for Excellence è un traguardo ambito e un riconoscimento di eccellenza a livello internazionale.

L’Italia brilla tra i vincitori dei Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025 con cinque esclusive strutture di lusso, distribuite da nord a sud: il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa in provincia di Bolzano, il Color Hotel style & design a Bardolino in provincia di Verona, il Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas in provincia di Bologna,Lucia Magnani Health Clinic a Castrocaro Terme vicino Forlì, e l’ADLER Spa Resort SICILIAa Siculiana in provincia di Agrigento.

Tutti i vincitori degli Awards for Excellence 2025 sono online sul sito di Condé Nast Johansens divisi nelle 5 diverse categorie:

United Kingdom

Europe & The Mediterranean

North America (Usa, Canada, Mexico & The Caribbean)

Central & South America

Asia, Africa, Middle East & Oceania

Elenco dei vincitori di Europa e Mediterraneo degli Awards for Excellence 2025 Condé Nast Johansens:

Best New Property: Amavia Collection, Villa Olivia, Costa Azzurra, Francia

Best Recently Renovated Hotel: Carlton Cannes, a Regent Hotel, Costa Azzurra, Francia

Best for Romance: Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, Cascais, Portogallo

Best Service: Es Princep, Maiorca, Spagna

Best House, Villa or Serviced Apartment: Dar El Sadaka, Marrakech, Morocco

Best Small and Exclusive Property: Peterc Vineyard Estate, Brda, Slovenia

Best Value Experience: Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Lisbona, Portogallo

Best Breakfast: Quinta Jardins do Lago, Madeira, Portogallo

Best Restaurant: Anna Stuben at Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, Oltretorrente (BZ) , Italia

Best Dining Experience: Royal Hideaway Corales Resort, Tenerife, Spagna

Best Bar; Deju Blu Bar at Color Hotel style & design, Bardolino (VR), Italia

Best Waterside Hotel (Riverside, Lakeside, Seaside): El Vicenç de la Mar, Maiorca, Spagna

Best Urban Hotel (Town, City) : Palacio de Villapanés by CoolRooms Hotels, Siviglia, Spagna

Best Hotel Spa: Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, Tenerife, Spagna

Best Countryside Hotel: Sobreiras Alentejo Country Hotel, Alentejo, Portogallo

Best for Families: BAYOU Villas, Antalya, Türchia

Best Immersive Experience: Château Louise de La Vallière, Valle della Loira, Francia

Best for Weddings, Parties and Celebrations: Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, Nord del Portogallo, Portogallo

Best for Meetings and Events: Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas, Castel San Pietro Terme (BO), Italia

Best for Green Practices and Sustainability: Cas Gasi, Ibiza, Spagna

Readers’ Award: The Rebello, Vila Nova de Gaia, Portogallo

Best Destination Spa: Park Igls Medical Spa Resort, Tirolo, Austria

Best Spa Experience:Bahía del Duque, Tenerife, Spagna

Best Treatment Menu: Casa Timis – Wellness and Spa Resort, Prahova, Romania

Best Spa Facilities: ADLER Spa Resort SICILIA, Siculiana (AG), Italia

Best Weekend Spa: Coquillade Provence, Francia

Best Spa Nutrition and Dining : Palasiet Thalasso Clinic & Hotel, vicino Benicàssim, Spagna

Best Yoga Programme; Parkhotel Egerner Höfe, Baviera, Germania

Best Wellness Programme: Lucia Magnani Health Clinic, Castrocaro Terme (FC), Italia

Best New or Recently Renovated Spa: Le Couvent Des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane, Provenza, Francia