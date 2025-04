Arturo Cavaliere alla guida dell’ASL Frosinone: al via nuova fase per la sanità del territorio

Nuovo capitolo per la sanità in provincia di Frosinone dove ieri, 1 aprile, si è ufficialmente insediato il nuovo Direttore Generale dell’ASL, Arturo Cavaliere. La sua nomina, avvenuta il 24 marzo, da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, segna l’avvio di un percorso volto a rafforzare e innovare i servizi sanitari locali.



Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO) e membro del Comitato etico dell’Agenzia Italiana del Farmaco per le sperimentazioni cliniche di terapie avanzate, Cavaliere porta con sé un bagaglio di esperienze di alto profilo. Laureato in Farmacia, con specializzazione in Farmacia ospedaliera, ha già ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell’ASL Roma 6 e ha diretto diverse UOC presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea, la ASL Viterbo e l’Istituto Dermopatico Immacolata – IRCCS.



“Questo nuovo incarico presso l’Azienda Sanitaria di Frosinone in un contesto difficile e complesso – ha dichiarato il neo Direttore Generale Cavaliere – è una sfida che ha l’obiettivo di sviluppare e implementare progetti strategici e di valorizzare le professionalità dell’intera ASL. La priorità è attivare le 14 “Case di Comunità” e i 4 “Ospedali di Comunità”, i cui cantieri sono fermi, strutture strategiche e fondamentali per la sanità del futuro. E poi i pronto soccorso e le strategie parametrate su un turn over dei pazienti, al contempo rendendo attrattiva la nostra Azienda nel reclutamento del personale. Farò di tutto per rimodulare l’offerta di salute del territorio al fine di dare una risposta concreta ai bisogni assistenziali”.



Con l’insediamento di Cavaliere, l’ASL Frosinone si prepara a un percorso di crescita e innovazione puntando a migliorare la qualità dei servizi e il benessere della comunità. A lui l’intera Azienda formula i migliori auguri di buon lavoro.