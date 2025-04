Fonte Nuova – Campionato Italiano Juniores A2 2025 – Andria 29/30 Marzo 2025 – Podio per un Fontenovese

di Fausto Zilli

Facciamo un passo indietro, Il judo adattato come giudo o giudò, è un’arte marziale , uno sport da combattimento, un metodo di difesa personale e una filosofia giapponese formalmente nato in Giappone. Il judo è diventato ufficialmente disciplina olimpica nel 1964 esattamente ai Giochi di Tokyo e ha rappresentato, ai Giochi di Atene 2004, il secondo sport più universale, con atleti da 98 diversi Paesi. A Londra 2012, invece, hanno partecipato 387 atleti da 135 Paesi diversi.

Lo scorso 30 marzo si è concluso il Campionato Italiano Juniores A2 2025 di Judo, svolto presso il Palazzetto dello Sport di Andria (BA), che ha visto la partecipazione di 244 club e un totale di 464 judoka, tra cui 339 uomini e 125 donne.

“Anche in questa competizione, gli atleti tesserati con società laziali hanno dimostrato il loro valore, conquistando numerosi piazzamenti di prestigio e confermando la crescita costante del movimento judoistico della nostra regione.

Fieri del lavoro svolto da atleti e tecnici, auguriamo loro un futuro ricco di successi e soddisfazioni nel percorso sportivo“

Commenta così il Presidente FIJLKAM Lazio – Settore Judo Gianluca Ricciotti, nei social ufficiali.

Al podio nazionale, per aver conquistato la medaglia di bronzo, per la categoria 100 kg, l’atleta Marco De Angelis, cittadino di Fonte Nuova.

“Con grande soddisfazione mi complimento con il nostro Marco per il risultato ottenuto. Un ringraziamento va ai nostri super Tecnici, Daniele Pistillo e Daniel Masin, e alla nostra Coach e Dott.ssa Stefania Vitanza, nonchè a tutti i nostri atleti, per l’eccellente lavoro di squadra e lo straordinario supporto. Impegno, dedizione, tenacia, allenamento, lavoro su di sè e un grandissimo amore per il Judo e per i propri sogni. Provarci sempre e non mollare mai“. Queste le parole di elogio di Salvatore Pistillo, Presidente della Asd Vertical Warrior, società di appartenenza dell’atleta De Angelis, che sottolineano come una vittoria sportiva sia frutto di un grande impegno, una grande motivazione, una forte attitudine, e un ottimo lavoro di squadra, possibile in un ambiente inclusivo, positivo e motivante.

da sx M° Daniel Masin , Marco De Angelis , M° Daniele Pistillo



A confermare ciò sono le stesse parole pronunciate da De Angelis, rivolte ai suoi insegnanti, alla Coach e a tutti i suoi compagni:

“Un sogno che diventa realtà! Oggi ho realizzato un sogno, grazie al supporto, all’amore e alla dedizione di chi mi ha sempre guidato. Un percorso lungo, spesso faticoso, ma ogni passo è stato più leggero grazie a voi. Grazie per aver creduto e per credere in me, per ogni sacrificio, e per essere sempre al mio fianco. Questa medaglia, questo podio e questa cintura nera sono anche un po’ vostre!“.

Un grande risultato per la regione Lazio , ma sopratutto per la comunità Fontenovese, la Asd Vertical Warrior sede a Colleverde di Guidonia , che promuove il Judo, non solo in quanto strumento fisico, bensì come strumento di crescita personale, educativo e sociale, in grado di favorire lo sviluppo di competenze personali, trasversali e sociali, quando lo sport è mezzo di aggregazione, informazione e inclusione.