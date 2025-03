Presentata al Coni la 1 Vertical Race: il 30 marzo 10 km nel cuore del Foro Italico per una reale integrazione attraverso lo sport

Presentata oggi nella Sala dei Presidenti del Coni, la 1^edizione della Vertical Race che, domenica 30 marzo, invaderà le strade che lambiscono lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico La gara podistica nuova di zecca sarà un 10 km aperta a tutti ed è promossa dalla Fondazione Vertical ed organizzata dal punto di visto tecnico dal Forhans Team.

La corsa, che nelle intenzioni vuole ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del running capitolino anche nei prossimi anni, persegue l’obiettivo dell’integrazione fra atleti paralimpici e tutti insieme sulla linea di partenza. A pochi giorni dallo start sono già oltre 700 gli atleti che hanno già prenotato il pettorale, a testimonianza della credibilità del messaggio che si vuole lanciare, ed altri probabilmente se ne aggiungeranno nelle ore che ci separano dal via.

Lo start sarà dato puntuale alle ore 9.00 da via Costantino Nigra, dove è posto anche il traguardo di arrivo, al termine di un percorso scorrevole e veloce (non inganni il nome della gara) proprio nel cuore dell’area più sportiva della Capitale, in una domenica in cui non ci sarà campionato di calcio (Lazio-Torino si giocherà lunedì 31 marzo).

Importanti le finalità che la Fondazione Vertical si prefigge e che vuole proporre all’attenzione del mondo sportivo attraverso questa corsa. La Vertical Race nasce per sostenere e raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni midollari che la Fondazione stessa, che quest’anno celebra il suo ventennale, persegue da anni con iniziative nazionali ed internazionali legate alla moda, allo spettacolo e al sociale. Fra gli obiettivi la realizzazione del Vertical Research Center, per trasformare gli attuali spazi della Fondazione in un centro di ricerca all’avanguardia, dedicato allo studio delle lesioni midollari, con la realizzazione di laboratori di ricerca italiani che collaborino con le migliori università.

La manifestazione, tenuto conto delle alte finalità che persegue, già dalla 1^ edizione, potrà avvalersi di prestigiosi partner: Autostrade per l’Italia, Aeroporti di Roma, Enac, Enel Group ed il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, di Sport e Salute, del CONI, del Comitato Paralimpico e della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Fra gli atleti di spicco già iscritti Martino De Nardi, runner veneto, tesserato per l’Atletica Trieste, che ha già vinto numerose gare nella Capitale fra le quali la Corsa di Miguel e la Corsa del Ricordo nel 2024. Nello stesso anno ha conquistato il secondo posto nella Corsa dei Santi.

Non potevano certo mancare al via Paolo e Sara Vargetto, padre e figlia spesso presenti nelle corse della Capitale, i quali gareggiano insieme con papà Paolo che spinge Sara sulla sua carrozzina fino al traguardo, creando una simbiosi perfetta tra i due.

Ad accompagnare i protagonisti della gara anche i Pacer di Marathon Truppen di Mauro Firmani.

Tutti gli iscritti potranno dedicare la propria corsa ad una persona speciale scrivendo il nome sul pettorale di gara.

Gli interventi:

Alessandro Onorato Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale:

“Il connubio tra sport, solidarietà-è il messaggio dell’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato- e ricerca è vincente e siamo felici di sostenere una causa così nobile, come la ricerca sulle lesioni midollari, tramite una gara podistica. Oltre allo scopo benefico, l’evento sarà importante per promuovere l’attività sportiva e abbattere le barriere: i partecipanti con e senza disabilità partiranno infatti tutti insieme, senza alcuna distinzione. Lo sport si conferma il miglior mezzo per accelerare il processo di aggregazione sociale. Ringrazio la Fondazione Vertical per il suo costante impegno, da 20 anni, su un tema così importante: siamo contenti di essere accanto a loro per la prima ‘Vertical Race'”.

Fabrizio Bartoccioni Presidente della Fondazione Vertical:

“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione con un triplice scopo: quello di regalare ai runners un evento affascinante, su un percorso che certamente diventerà caro ai romani; quello di accelerare quei processi di inclusione e di integrazione fra atleti portatori di handicap e sportivi praticanti dei quali siamo da sempre promotori e che vogliamo implementare con iniziative che abbraccino, ad ampio raggio, i diversi settori della vita sociale; per accendere i riflettori su una tematica che ci sta molto a cuore e per la quale lavoriamo da oltre 20 anni con risultati, organizzativi e mediatici, di grande effetto. Spero che la Vertical Race diventi una tradizione del podismo romano, un potente volano di sensibilizzazione che implementeremo con numerosi eventi collaterali che stiamo già studiando, nei prossimi anni “.

Veronica Jorio, responsabile macro area centro affari istituzionali di Enel:

“ Enel si riconosce da sempre nei valori che vengono perseguiti attraverso questa. E’ una gara nella quale abili e disabili saranno sullo stesso piano, correndo l’uno accanto all’altro, sullo stesso percorso e nel rispetto delle stesse regole. Enel fa molto per sostenere attraverso la Onlus Enel Cuore iniziative come questa, promuovendo molti progetti sui territori per le comunità vulnerabili, con un approccio educativo e di responsabilità sociale d’impresa, per favorire l’integrazione e la crescita culturale su certe tematiche ”.

Graziella Farfaglia, Head of Soc.&Gov. Projects & Sustainability ADR

“E’ un’iniziativa in linea con la nostra idea di responsabilità sociale. Noi lavoriamo sul filone della disseminazione della cultura e dell’inclusione sociale. Nelle infrastrutture dell’ aeroporto Leonardo da Vinci vogliamo garantire la migliore accessibilità ed esperienza di transito alle persone disabili”.

Gianluca Calfapietra, presidente Forhans Team, organizzatore tecnico della Vertical Race:

“Abbiamo sviluppato un percorso che si snoderà all’interno del Parco del Foro Italico e sugli storici ponti dove i romani corrono quotidianamente. E’ una gara omologata dalla Fidal Nazionale. Prevista la partecipazione di oltre 700 atleti e, per essere una prima edizione, è già un bel traguardo”.