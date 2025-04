Visita del Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini, alla comunità per alloggio di minori, Fabulae di Villa Santa Lucia: un impegno concreto per il sociale

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha visitato e presenziato all’inaugurazione della comunità per alloggio di minori, Fabulae, di Villa Santa Lucia, una struttura che si distingue per l’impegno quotidiano nell’accoglienza e nel supporto delle persone in difficoltà. Durante la visita, il Presidente ha avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le attività e i servizi offerti dalla casa famiglia, apprezzando la dedizione e la professionalità degli operatori.



“Questa struttura rappresenta un esempio concreto di come il nostro territorio possa essere unito nell’affrontare le sfide sociali più delicate,” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale. “Il lavoro svolto da tutti gli operatori qui è davvero ammirevole: ogni giorno mettono il cuore e la professionalità per garantire il benessere e la dignità delle persone che vivono in questa casa.”

Quadrini ha anche avuto parole di elogio per l’ospitalità e l’approccio umano con cui vengono trattati gli ospiti, sottolineando come la sensibilità e l’attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi siano essenziali per il lavoro svolto. “Non è solo una questione di assistenza, ma di cura della persona nella sua interezza. Qui si lavora per creare un ambiente familiare, sicuro e accogliente, dove ogni individuo può sentirsi rispettato e valorizzato.”



Un ringraziamento particolare è stato rivolto al consigliere comunale delegato di Villa Santa Lucia, l’avv. Andrea Biondi, e al sindaco, Orazio Capraro, che ha accompagnato il Presidente durante la visita, illustrando le varie attività della struttura e l’impegno continuo nella gestione delle problematiche sociali locali. “L’accoglienza è il fondamento di una società che vuole essere davvero inclusiva. per questo rivolgo ringraziamento al sindaco Capraro, e al consigliere delegato , Andrea Biondi, per la possibilità data di visitare la struttura e mi complimento per essere riusciti a dare il rispetto, la cura e la dignità a chi si trova in situazioni particolari. La Provincia di Frosinone continuerà ad essere un punto di riferimento per il sociale, cercando di promuovere politiche che possano fare la differenza nella vita di chi vive situazioni di difficoltà.“

La visita si è conclusa con un incontro con gli operatori e gli ospiti della Casa Famiglia, che hanno potuto condividere le loro esperienze e riflessioni, in un clima di reciproco ascolto e valorizzazione delle azioni quotidiane che rendono questa struttura un luogo di accoglienza e speranza.