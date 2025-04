GIOVANNI SEGRETI BRUNO si aggiudica il Premio dei giovani di Amnesty 2025

Con il brano “Notre Drame”, prodotto da Joseba Label sotto la direzione artistica di Gianni Testa e contenuto nell’album DRAMA KING (finanziato grazie al contributo del bando LazioSound della Regione Lazio), ha vinto il Premio dei giovani di Amnesty 2025 e accederà quindi direttamente alle semifinali di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, in programma a Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025.

Con questo brano l’artista invita ad ascoltare con “gli occhi al cuore” e a non restare sordi al dolore altrui, trasformando la musica in un mezzo di consapevolezza e resistenza.

Erano 47 gli artisti in gara al Premio dei Giovani di Amnesty, il premio che permette a uno tra gli iscritti entro il 3 marzo 2025 di essere il primo semifinalista. Il vincitore è Giovanni Segreti Bruno, che con il brano “Notre Drame” ha vinto grazie ai voti espressi dai giovani (under 35) di Amnesty International. Complessivamente sono stati quasi 100.000 gli ascolti dei brani in gara. In ogni caso, tutti i partecipanti (non vincitori) al Premio Amnesty Giovani non saranno esclusi dalle fasi di selezione e saranno valutati, per avere accesso alle semifinali del concorso assieme a tutti gli altri iscritti al concorso che ha la sua scadenza finale lunedì 7 aprile.

Questa la dichiarazione di Giovanni Segreti Bruno:

Succede che ti svegli una mattina, ancora a letto e leggi un messaggio: “Siamo lieti di annunciarti che sei il vincitore del Premio dei Giovani di Amnesty”. Un’emozione indescrivibile. Sono immensamente grato e felice per questo riconoscimento così importante. Viviamo in un’epoca in cui il dialogo sui diritti umani, sulla diversità e sull’inclusione è più che mai necessario, e credo che l’arte abbia il dovere di farsi portavoce di questi messaggi. Ricevere un premio che celebra la lotta alle ingiustizie e alle discriminazioni non è solo un onore, ma anche una conferma del fatto che la musica può essere strumento di cambiamento. Sono felice che il mio brano “NOTRE DRAME” sia arrivato al cuore delle persone che lo hanno ascoltato, proprio per il messaggio importante che contiene. Continuerò a usare la mia voce per amplificare quelle di chi troppo spesso non viene ascoltato. Grazie di cuore.





Link:

https://www.instagram.com/giovannisegretibrunomusic

https://www.youtube.com/@GSegretiBrunoVEVO