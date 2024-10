Successo per Sanremo Rock & Sanremo Trend 2024 – Vincono gli Atwood e Ayla

Al Teatro Ariston di Sanremo si è svolta la finalissima della 37° edizione di “Sanremo Rock & Sanremo Trend Festival”, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Un lungo percorso che si concluso a Sanremo a settembre con oltre 6.000 candidature. 70 finalisti su 300 artisti selezionati tra band, duo e singoli. A condurre la splendida serata Gabriele Bròcani (speaker Radio Rai).

Vincono Sanremo Rock gli Atwood (Pavia), davanti a Bramosya e Triade, mentre Ayla (Sassari) si aggiudica il primo posto di Sanremo Trend, superando Ateira e Francesca Franchini.

Si sono esibiti come ospiti i Dramalove (1° Classificati Sanremo Rock 2023), Beatrice Zoco (1° Classificata Sanremo Trend 2023), Roundeep (band vincitrice Voce Europa esibizioni dal vivo 2024), Silvia (solista vincitrice Voce Europa esibizione su base 2024) ed Andrea Belfiori.

Questa la prestigiosa Giuria che ha decretato i vincitori di categoria: Pino Scotto (cantautore e conduttore televisivo italiano, conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium, Radio Rock); Fabrizio Simoncioni (pianista di Litfiba e Piero Pelù); Ettore Diliberto (musicista, produttore discografico, manager musicale ed ingegnere del suono internazionale); Giulia Giampietro (Country Manager all’interno dell’etichetta discografica Altafonte Italia); Andrea Pratesi (Dophix); Federica Tantulli (Dophix marketing).

Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Dichiarazione del direttore artistico M° Angelo Valsiglio:

“Un’altra edizione importante, dove non è mancata la qualità degli artisti in gara. Voglio ringraziare personalmente la città di Sanremo che ogni anno ci ospita, il Comune per la preziosa presenza, Walter Vacchino per il supporto e l’apporto che ci dà da anni come proprietario del Teatro Ariston. Infine il più sentito ringraziamento va all’avvocato Vittorio Costa, fondatore della NOVE EVENTI, al presidente Giordano Tittarelli, Gianni Errera (socio N.E.), Avv. Alessandra Morganti (studio legale Costa), Claudia Quassolo (amministratore N.E.), Elisa Dal Monte e Alessandro Iannacci dello studio legale Costa, al nostro collaboratore Leo Giunta, al resto del team: Mirna Bagnacavalli, Annachiara Cinotti, Simona De Melas e Giovanni Germanelli”.

Agli Atwood anche il premio Assoconcerti ed il premio Promozione ed ufficio stampa per il singolo consegnato da Giovanni Germanelli.

Sanremo Rock&Trend Live Tour 2024 – Partner e collaboratori:

Antonella Lia e Santo Frascati (partner Radio Touring): responsabile regione Calabria

Mary Tondato “MT Music”: responsabile regione Veneto, Friuli Trentino, Sardegna e Emilia Romagna;

Fernando Daidone “Kyo Comm”: responsabile regione Sicilia;

Daniele Spaziani “Agharty Records”: responsabile regione Lazio;

Alice Sortino “Le vie della musica”: responsabile regione Liguria;

Amodeo Amos Amorati “Bolognina dischi”: responsabile Emilia Romagna;

Ettore Diliberto “Milano music play”: responsabile regione Lombardia;

Hard Rock Cafè: partner regione Toscana e Umbria

Comune di Loreto: partner regione Marche;

Cambusa rock: partner regione Puglia;

Teatro comunale con Anna Rosa Fava: partner Comune di Ferrara;

Alessio Forgetta per Opéra Beach Club Riccione.

Fotografo: Mizuko Visual Studio

SANREMO ROCK

NOVE EVENTI SRL

Partner e sponsor: