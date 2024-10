FONTE NUOVA – Al comunale Domenico Mammoliti il Tor Lupara 1968 vince 5 a 1 sulla Dinamo Roma #1categoria #LNDLazio

Campionato LND Lazio I^ categoria girone D – stagione sportiva 2024 2025

di Fausto Zilli

Una domenica agro dolce per i ragazzi di Mister Vecchiotti e mister Di Gioacchino, per la bellissima vittoria contro la Dinamo Roma al comunale Domenico Mammoliti, ma con il cuore affranto per la perdita del Sig. Pasquale padre del DS Alessandro Santoni.

Facciamo un passo indietro partita delicata per il Tor Lupara 1968 la quale veniva da ben tre pareggi confezionado tre punti. Al Domenico Mammoliti arriva la Dinamo Roma reduce da due sconfitte e un pareggio a caccia di punti. Gli undici schierati dalla Dinamo Roma da mister Bramante: Asyrankulov, Attini, Barone, Buonanno, Cesarei, Chivenda, D’Alessio, Fontebasso, Iacovone, Paoletti, Passeri. Gli undici scesi in campo per mister Vecchiotti – Di Gioacchino: Vicolini, Uccellini V., Bandiera, D’Alessandro, Di Rocco, Evangelista, Marchese, Sette, Taddei, Scarafile, Uccellini A., a disposizione: Bottigoni, Cirilli, Di Luca Christian, Gallo, Maggio, Minniti, Olivieri, Persichetti. Pronti via al 3° minuto il bomber Uccellini Alessio apre le danze, appena dopo 6 minuti il radoppio di Di Rocco. Allo scadere della prima frazione di gioco un goal meraviglioso di Marhese tiro al volo di prima intenzione dove nulla può l’estremo difensore della Dinamo Roma. Il primo tempo si conclude Tor Lupara 3 Dinamo Roma 0.

Nel secondo tempo continua la pressione l’intensità dei ragazzi di mister Vecchiotti e al 2° minuto arriva la doppietta per il bomber Alessio Uccellini, il quale nella sua esultanza mostra la maglia con scritto “Sandro Siamo con te“, gesto di vicinanza di tutta la squadra lo staff e la società Tutta verso il DS Alessandro Santoni.

Alessio Uccellini Attacante Tor Lupara 1968

Girandola delle sostituzioni Bandiera per Bottigoni, Olivieri Gaetano entra al posto di Scarafile, Taddei per Maggio, Uccellini A. per Minniti, Uccellini V. per Gallo. La cinquina al Domenico Mammoliti viene confezionata da Gaetano Olivieri con un tiro molto forte, scaricando il suo destro sotto il 7, segnando la prima rete al comunale Domenico Mammoliti con la Prima squadra.

Sostanzialmente gara corretta da entrambe le squadre, prossimo turno di campionato LND Lazio, per la 5^ giornata di I^ categoria girone D, vede il Tor Lupara 1968 in casa del Setteville Caserosse e la Dinamo Roma fuori casa contro l’Accademia Sporting Roma.