Il Parco dei Monti Simbruini al Tevere Day

Jenne, Foppoli: “Una vetrina importante per promuovere il nostro territorio”

Successo per l’edizione 2024 del “Tevere Day” conclusa domenica scorsa, si è rivelata ancora più ricca di quelle passate, con oltre 120 eventi su tutto il territorio regionale rivolte a cittadine e cittadini di tutte le età. Dalla sostenibilità alla cultura, passando per l’educazione ambientale, il Tevere Day 2024 ha abbracciato tanti temi e offerto eventi ricchi e variegati, come il corteo delle barche storiche da canottaggio da Ponte Regina Margherita all’Isola Tiberina, o le lezioni per bambini e ragazzi che sulla spiaggia di Coccia di Morto, hanno partecipato alla raccolta e alla classificazione di plastiche e microplastiche. Nella giornata di domenica dalle ore 11 al tramonto nell’area del Parco Tevere Marconi, hanno accolto i tanti visitatori il personale delle varie aree verdi del Lazio, tra cui quella più grande della regione : il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. In questo stand si è svolto il Laboratorio Didattico: “Le mani in pasta”, con tecniche di preparazione della pasta tradizionale “Ndremmappi di Jenne”, i ragazzi accompagnati dalla giuda hanno preparato il proprio impasto seguendo tutte le fasi fino ad ottenere il prodotto finale, con la possibilità di portare a casa la pasta preparata. Inoltre i Guardiaparco, hanno raccontato ed illustrato le peculiarità del “polmone verde del Lazio”, dando importanti informazioni di promozione ambientale. “Il Parco Naturale dei Monti Simbruini –ha commentato il commissario Alberto Foppoli- non poteva mancare in questa importante vetrina del “Tevere Day 2024”, con l’obiettivo di sensibilizzare la tutela dell’ambiente con l’ausilio anche di materiale informativo e i giochi dedicati ai più piccoli, e logicamente anche a promuovere e coinvolgere il visitatore nel conoscere e vivere dal vivo le molteplici bellezze della nostra area protetta”.