Halloween a Roma: tra antichi misteri e crimini da risolvere

Il ponte di Ognissanti a Roma riporta in vita leggende antiche e luoghi carichi di mistero

Il ponte di Ognissanti è carico di mistero e magia, durante il quale le città si animano e fanno rivivere antiche leggende. A Roma, luoghi come Campo dei Fiori, noto per la statua di Giordano Bruno, e Piazza Navona, con simboli massonici nella fontana dei Quattro Fiumi, offrono spunti di esplorazione affascinanti che portano a visitare le vie della città con occhi diversi, per approdare poi al Pantheon e al Colosseo, luoghi avvolti da storie di fantasmi e creature leggendarie. Per vivere al meglio l’atmosfera di mistero e magia, per la serata del 31 ottobre, l’ FH55 Grand Hotel Palatino propone una cena con delitto che completa un’offerta speciale per godersi un weekend lungo in compagnia, rilassandosi e divertendosi.

C’è un momento dell’anno molto particolare che porta con sé storie lontane, cariche di mistero e magia, tre giorni dove tutto sembra possibile perché realtà e fantasia non sono poi così diverse. È il ponte di Ognissanti: la festa in cui le più belle città del mondo si caricano di un’atmosfera solenne, a tratti spettrale, per far rivivere le leggende e i personaggi che le hanno caratterizzate. Tra queste non può ovviamente mancare la capitale italiana, culla di secoli di storia: grandi artisti, condottieri e imperatori, poeti e letterati, sono tanti i protagonisti che hanno lasciato il segno tra le vie e i palazzi ancora intatti e immutati nel tempo. Conoscere le loro vite può trasformarsi in un viaggio interessante carico di emozioni, ma anche di mistero: ne è un esempio Campo dei Fiori, la piazza dove oggi si trovano bancarelle che vendono vari prodotti, un tempo era teatro di esecuzioni pubbliche. Qui si trova la statua incappucciata che ricorda il filosofo Giordano Bruno, bruciato vivo nel 1600: la leggenda vuole che il suo spirito sia rimasto lì a vegliare mentre la statua che lo rappresenta guarda verso San Pietro, pronta a voler sfidare il papato ancora una volta.

Passeggiando poco più in là ci si imbatte in un’altra piazza altrettanto famosa: si tratta di Piazza Navona, celebre per la fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. Secondo alcuni quest’opera è carica di simboli che richiamano la Massoneria, come ad esempio la figura del leone, l’elemento dell’acqua e l’obelisco che “parlano” a chi è in grado di cogliere messaggi nascosti. E a proposito di luoghi mistici e dall’atmosfera magica, merita una visita anche l’imponente Pantheon, il famoso tempio sormontato dalla cupola circolare su cui aleggiano molte leggende. C’è chi sostiene di aver percepito delle presenze e chi invece lo dipinge come il luogo dove le anime trovano pace e ristoro, una leggenda medievale invece narra che il fossato che gira attorno al monumento sia stato creato dal diavolo in persona, impaziente di mettere le mani su un mago che lo aveva ingannato e che stava trovando rifugio all’interno della chiesa. E a proposito di credenze popolari, ce n’è una legata ad un feroce drago che, nel 300 d.C., si diceva vivesse nella zona attuale dei Fori, spaventando i romani. Ci sono molte storie legate a questo mostro il cui alito contaminava l’intera area del Campidoglio e del Palatino, alcune versioni raccontano che fu ucciso da un cavaliere, altre invece dicono che fu Papa Silvestro I a liberare la città dalla creatura, invocando l’aiuto della Vergine.

Il mistero si infittisce ancora di più, visitando il vicino Colosseo: a questo luogo sono associate molte credenze, alcune legate al fatto che i fantasmi dei gloriosi gladiatori si aggirino ancora in cerca di vendetta, mentre altri parlano di veri e propri tesori di epoca romana che aspettano solo di essere dissotterrati. Poi ci sono le anime di Ponte Milvio, i prigionieri di Castel Sant’Angelo e tante altre storie che rendono la città eterna un luogo da esplorare e da vivere passo dopo passo, in cerca di curiosità da svelare. E per chi ama trascorrere il tempo in cerca di prove ed indizi, c’è un solo posto dove concludere la serata del 31 Ottobre: l’FH55 Grand Hotel Palatino che ha previsto un’offerta speciale di soggiorno con Cena con delitto inclusa presso il suo delizioso ristorante. Oltre ai numerosi servizi, alla posizione centrale e alle camere ampie e con bellissime viste sulla città, l’hotel ha organizzato una cena speciale con spettacolo dal vivo: gli ospiti potranno sfidarsi nel risolvere il mistero, cercando di carpire indizi tra una portata e l’altra, divertendosi e facendosi coinvolgere dalla storia e dai bravissimi attori che animeranno la serata.

Il Pacchetto “Ponte di Ognissanti” comprende: 1 o più notti in una camera a scelta; cena del 31 ottobre presso il ristorante Le Spighe dell’hotel; prima colazione giornaliera a buffet; omaggio della direzione in camera all’arrivo.

Cena di Halloween con delitto

Un misterioso delitto si consumerà proprio durante la cena nella notte più inquietante dell’anno. I mostri di Halloween si troveranno riuniti dal Commissario Pelazucche che, insieme agli ospiti della cena, li interrogherà per trovare gli indizi e risolvere il caso. Una cena divertente e molto interattiva: gli ospiti avranno la possibilità di interagire con i “mostri” ed il commissario. Vincerà il tavolo che per primo risolverà i 3 misteri:

1. L’arma del Delitto

2. Il Movente

3. Chi è L’assassino

Ogni tavolo avrà una scheda da compilare in cui inserire le 3 risposte e al tavolo vincente sarà assegnato un premio.

Menu

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Croquette di Zucca Butternut e Salvia con Salsa Aioli

Carciofo alla Romana Ripieno con Tartare di Manzo Nazionale e Broccolo Romanesco Speziato

Gnocchetti di Patate Rosse e Zucca Mantovana con Cime di Rapa e guanciale Amatriciano I.G.P.

Controfiletto di Manzo Selezione Scottona con Bietole e Patate Mascotte al Rosmarino

Cheese Cake all’Inglese con Arance e Cannella

Acqua minerale naturale e frizzante e caffè espresso.Vini in abbinamento a cura del sommelier:

Il Calice di Benvenuto con Spumante Cuvée Brut ‘’Master C.27’’ Casa Sant’ Orsola, Az. Fratelli Martini Secondo Luigi; Syrah Prodigo Lazio I.G.T. , Az. Agr. Donato Giangirolami.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da Euro 556,00 per la notte del 31 ottobre (con la cena).

Valido da 28 ottobre al 2 novembre.