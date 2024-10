MILANO, STRISCIONE PARCO TROTTER, DE CORATO (FDI): «ALTRO TELO PIENO DI ODIO ANTISEMITA E CONTRO GOVERNO MELONI, ESPOSTO DAL CARC E DALLA SOLITA SINISTRA. INSULTI IN VISTA DEL 7 OTTOBRE»?

«Ieri sera è stato esposto uno striscione, di cui allego immagine, sull’area cani del parco Trotter di via Giacosa, zona via Padova. Stiamo parlando, come al solito, dei soliti Centri Sociali, anarchici, no-global e dei Carc. Saranno altri insulti in vista del 7 ottobre? Dove potevano esporre uno striscione del genere, violento, pieno di odio e antisemita, se non nella zona più multietnica e pericolosa della città, dove il Centrosinistra fa finta di niente, non interviene dal punto di vista della sicurezza e dove, a pochi minuti dal Parco, Sala ha pure regalato un’area dove sorgerà una nuova Moschea? E’ inutile continuare a fomentare questo clima d’odio e di antisemitismo profuso nei confronti dell’intero popolo Israeliano, della Comunità Ebraica e anche insultando continuamente il Governo Meloni. Noi di Fratelli d’Italia ci stringiamo ed esprimiamo la nostra più totale solidarietà all’intera Comunità Ebraica. Questo clima rischia di diventare una pericolosa polveriera in vista anche dell’imminente ormai 7 ottobre».

Lo dichiarano il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed ex vice Sindaco della città nelle Giunte di Centrodestra,Riccardo De Corato e il Consigliere di Fdi del Municipio 3, Mattia Ferrarese.