Elezioni RSU 2025, la Cisl Fp Frosinone primo sindacato negli Enti Locali

Il Segretario Cuozzo: «Confermata la fiducia nella nostra visione sindacale»

La Cisl Fp di Frosinone si attesta, per la seconda volta consecutiva, come il primo sindacato negli enti locali. Un risultato importante che rafforza la presenza della Cisl nei principali Comuni del territorio e conferma la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nella qualità della rappresentanza offerta.

«Il risultato delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie rappresenta per la Cisl Fp di Frosinone un motivo di grande soddisfazione e orgoglio – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Per la seconda volta consecutiva, la Cisl si conferma come primo sindacato negli enti locali della provincia, un traguardo che premia la serietà, la coerenza e la concretezza del nostro lavoro quotidiano accanto alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego. Abbiamo mantenuto e consolidato la nostra leadership nei principali Comuni del territorio (Frosinone, Sora, Fiuggi, Ceccano, Anagni, Alatri, Isola Liri e Arpino) confermando la forza e la capillarità della nostra presenza. Questo successo non è solo un dato numerico, ma l’espressione chiara di una fiducia profonda nei confronti di un modello sindacale fatto di partecipazione, ascolto e responsabilità. Ringrazio di cuore il Responsabile degli Enti locali Raffaele Ercoli per l’incredibile e ottimo lavoro di coordinamento che ha portato avanti, tutte le candidate e i candidati della Cisl Fp che si sono messi in gioco con passione e competenza, affrontando con determinazione una campagna elettorale complessa. Un ringraziamento particolare va anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno scelto, ancora una volta, di dare forza alla nostra proposta, confermando che la Cisl è un punto di riferimento stabile e credibile nei luoghi di lavoro. Questo risultato rafforza il nostro impegno e ci sprona a proseguire, con ancora maggiore convinzione, nel percorso di contrattazione, tutela e valorizzazione della professionalità del personale degli enti locali. Continueremo a lavorare ogni giorno per costruire un’amministrazione pubblica più giusta, più efficiente e più vicina ai bisogni delle persone. La Cisl Fp c’è, con la testa e con il cuore, per affrontare insieme le sfide che ci attendono».