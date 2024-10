“Personaggi” – la prima edizione di un format rivoluzionario per il Teatro Italiano.

“Al pubblico la scelta di cosa cosa voler vedere e ricordare della storia italiana e mondiale.” Il direttore artistico Fausto Costantini Nicolai

Sedici personaggi della storia italiana e mondiale potranno prendere vita sulle tavole del palco del Teatro Comunale di Vejano sotto nuove vesti: attori, politici, cantautori, pittori, attivisti, imprenditori, santi e atleti, questa la rosa di personaggi proposti dalla direzione artistica di Fausto Costantini Nicolai.

“La storia ci ha insegnato tanto e continua a farlo. È importante ricordare personaggi di vario genere che hanno cambiato in un modo o nell’altro il mondo di oggi e ci ha portato ad essere la popolazione che siamo. Al di là della posizione politica che alcuni hanno avuto, al di là di quello che hanno fatto di giusto o sbagliato in vita loro, al di là di quello che è affine o meno questa rassegna per il pubblico e in gran parte gestita dal pubblico strizza l’occhio a tutti quelli che parteciperanno non solo come spettatori ma come “direttori”. Afferma il Costantini Nicolai.

Personaggi diventa così a tutti gli effetti una rassegna nelle mani degli spettatori. Un elenco di grandi personaggi che possono essere scelti dal pubblico per essere portati in scena come uomini e donne veri e simili a noi oltre all’immagine pubblica che hanno rappresentato.

Tra le rappresentazioni che sono già affermate nel calendario eventi che uscirà a breve il Direttore Artistico ci anticipa già i nomi dei personaggi scelti:

“Amelia Earhart, Alda Merini, Marie Curie, Margaret Thatcher e andando ancora più indietro nel tempo l’affascinante Lucrezia Borgia. Ovviamente ci saranno anche gli uomini tra cui Giacomo Matteotti e San Benedetto da Norcia. I restanti, presenti nella locandina informativa saranno a gusto e scelta totale del pubblico.”

L’ingresso per tutta la rassegna sarà gratuito per il pubblico che è invitato a partecipare al sondaggio sulla scelta dei testi che verranno scritti ad hoc per l’occasione da autori teatrali già affermati nel panorama tramite il format presente nel sito web del teatro sotto la sezione “Personaggi” e nel foyer del teatro aperto durante le rappresentazioni della stagione in corso.

“Ovviamente io e i miei collaboratori ci mettiamo tutto l’impegno e l’amore possibile per rendere sempre più vivo questo spazio facendolo diventare punto vero e fermo di aggregazione per la città e questo non sarebbe possibile se non avessi dietro di me tutta l’amministrazione comunale di Vejano – a partire dal Sindaco, Vicesindaco e tutti gli Assessori – che da due anni si fidano a pieno del nostro lavoro.” Ci tiene a precisare il Direttore Artistico.



Per votare entra nel sito www.teatrovejano.it nella sezione “Personaggi” oppure vieni a trovarci in teatro!