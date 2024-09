Plausi e ringraziamenti per un’estate unica da incorniciare

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un successo che va condiviso con tutti”

L’estate trebana, con il ricchissimo cartellone di eventi curato dal Comitato dei Festeggiamenti di San Pietro Eremita con la partecipazione di vari sodalizi locali e promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco l’avv. Silvio Grazioli, si è archiviata nel segno di un grande successo. Nella giornata di sabato, lo spettacolare palio (nella foto) ha sancito l’apice e la chiusura dei festeggiamenti estivi a Trevi con la sfida di splendidi cavalli rappresentanti le otto Contrade per espugnare l’ambito “drappo”, che per questa seconda edizione è stato conquistato dal Rione Rivo , con il cavallo Asia Grey. “Migliaia di persone –si legge in una nota degli organizzatori del Palio- sono rimaste affascinate nel vedere il nostro viale gremito di appassionati con la cornice del castello, un qualcosa che va oltre ogni immaginazione e solo chi era presente può testimoniare. Inoltre teniamo a precisare che il palio si è svolto in totale conformità con le direttive ministeriali. Testimoniate dal fatto che la mattina del 31 un professionista incaricato dal Ministero si è recato a Trevi per dare la conformità del tracciato. Gabbie, transenne, fondo della pista sono state esaminate ed approvate senza batter ciglio perché perfettamente conformi alle linee guida in vigore. Per ultimo, ma non per importanza, vogliamo ringraziare tutti i commercianti e non che con un piccolo contributo hanno fatto la loro parte, tutte le signore di Trevi che hanno fatto bandiere, stendardi e striscioni, tutti bambini e famiglie che hanno sfilato regalandoci uno spettacolo unico, Simona per la realizzazione del palio, e l’amministrazione che ci ha permesso di ridare vita a tutto questo”. Durante tutto il mese di agosto, tanti e vari sono stati gli eventi che hanno coinvolto l’intera cittadinanza e tanti villeggianti, turisti e curiosi di paesi limitrofi che hanno affollato il paese. Eventi sportivi presso il centro sportivo, culturali con presentazioni di libri, con il conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Matteo Zuppi, enogastronomici, musicali e spettacolari come l’esibizione del Gruppo “Ritmo ‘90” (nella foto a dx), teatrali, tradizionali che hanno coinvolto anche la vicina frazione turistica degli Altipiani di Arcinazzo. Sono risultati importanti, che premiano il lavoro di squadra svolto con assiduità e proficuità dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Grazioli, dal comitato per i festeggiamenti e da tutti i sodalizi presenti e coinvolti, perché sono stati in grado di elaborare un programma di iniziative e di manifestazioni rivolto a tutti i cittadini e per tutte le età. La partecipazione è stata elevatissima solo negli ultimi tre giorni del mese legati al Santo Patrono San Pietro Eremita, si registravano circa 10 mila presenze. Si è puntato su eventi coinvolgenti di qualità, che hanno soddisfatto tutti elevando l’immagine di Trevi. Un palinsesto così variegato di manifestazioni, rappresenta la spinta motivazionale per crescere sempre di più qualitativamente. “La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente –ha sottolineato il Sindaco Silvio Grazioli- e un sentito ringraziamento va esteso alle forze dell’ordine alle tante associazioni a tutti i cittadini di Trevi Nel Lazio e ai tantissimi turisti e visitatori che ancora una volta hanno scelto l’estate trebana, per passare le giornate e serate nel nostro splendido territorio”. Dai cittadini e dai tanti partecipanti al palinsesto estivo, è stato espresso personalmente o con altri mezzi di comunicazione (sui social, messaggi, lettere ect.) un sentito ringraziamento all’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli, per quest’estate straordinaria da incorniciare.