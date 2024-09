Su due ruote tra storia e mare esplorando la Costa degli Etruschi

Settembre è il mese ideale per scoprire la Costa Toscana, approfittando di temperature più miti e della bellezza di paesaggi mozzafiato

Immersa in una cornice naturale senza pari, la Costa degli Etruschi si conferma come una delle destinazioni più affascinanti d'Italia. Con i suoi paesaggi incontaminati, le acque cristalline e il ricco patrimonio culturale, questa straordinaria area della Toscana è pronta ad accogliere visitatori in cerca di un'esperienza autentica e memorabile. Per chi desidera vivere un viaggio da sogno, lontano dal caos estivo, settembre è il momento perfetto per organizzare una vacanza in bicicletta alla scoperta di questo territorio unico nel suo genere.

Con l’arrivo di settembre l’estate inizia a cedere il posto all’autunno che porta con se un’aria di cambiamento che si riflette in ogni aspetto della natura e della vita quotidiana. Questo periodo segna la fine delle giornate calde ed afose e l’inizio di giorni soleggiati all’insegna delle temperature più miti e piacevoli. Mentre l’estate sta man mano scemando e comincia ad essere un lontano ricordo, non è lo stesso per la voglia di viaggiare: se fino a qualche tempo fa, infatti, agosto era il mese per eccellenza delle ferie estive, da qualche anno sono sempre di più i viaggiatori che scelgono di pianificare le loro vacanze durante il mese di settembre. Questo periodo offre l’opportunità di scoprire il mondo accompagnati da giornate ancora soleggiate ma più fresche e la possibilità di visitare luoghi meno affollati e lontani dalla pressione del turismo di massa, rendendo ogni attività più piacevole ed autentica. Per chi desidera coniugare un viaggio all’insegna della bellezza del territorio, della maestosità della natura, dell’avventura e del relax, la Costa degli Etruschi rappresenta la destinazione ideale. Bella, maestosa, selvaggia, terra autentica ed incontaminata, luogo di tradizioni e leggende, questo angolo di Toscana nasconde gemme rare e preziose tutte da scoprire. Esistono diversi modi per assaporare ogni centimetro di questo territorio cosi meraviglioso, ma, complice il meteo favorevole di settembre, la bicicletta rappresenta sicuramente il mezzo ideale per apprezzare l’infinita varietà dei paesaggi, dalle spiagge dorate alle calette appartate, dai borghi dove il tempo sembra essersi fermato alle dolci colline ricoperte da vigneti e uliveti, dalle oasi protette agli insediamenti etruschi. Pedalare tra questi scenari in compagnia di tutta la famiglia permette di vivere ogni dettaglio ammirando i tesori più nascosti, di respirare l’aria salmastra del mare e di osservare la Costa degli Etruschi in tutta la sua magnificenza da un punto di vista differente.

Per una pedalata nel verde, fattibile anche per i meno allenati e per i più piccoli, imperdibile è la ciclopedonale della Riserva naturale biogenetica Tomboli di Cecina: questo percorso si snoda in 15 km di pineta che da Marina di Bibbona arrivano fino a Marina di Cecina e proseguono poi fino a Vada. Durante questo percorso si incontreranno diversi accessi alla spiaggia, ideali per una sosta rigenerante in riva al mare.

Da San Vincenzo inizia un percorso costiero panoramico che passa per lo splendido Golfo di Baratti e per il Golfo di Follonica. La prima parte di itinerario è adatto a tutti i livelli di preparazione in quanto si svolge lungo una vasta e ombrosa pineta che arriva fino al golfo, una volta superato il borgo, il percorso diventa un po’ più impegnativo a causa della ripida salita che conduce fino al monte Massoncello: una volta arrivati in cima, la vista panoramica offre una straordinaria veduta sull’Isola d’Elba ripagando di tutta la fatica fatta. Per chi desidera trascorrere una giornata rilassante in bicicletta è ideale fare un giro tra i borghi medioevali, partendo da Castagneto Carducci, uno dei borghi più affascinanti e ricchi di storia di tutta la Toscana, si attraversano piccoli villaggi come Donoratico, un mix perfetto tra mare e natura e Bolgheri, noto per la produzione di vini pregiati. Lungo questo percorso ci si potrà fermare ed apprezzare la bellezza delle chiesette ferme nel tempo, dei mercatini tipici dove poter acquistare e degustare prodotti tradizionali del luogo o anche semplicemente fermarsi ad ammirare la maestosità degli scenari che si stagliano davanti agli occhi.

Il sole tiepido di settembre che avvolge i viaggiatori in un dolce abbraccio, l’immensità della natura, la vastità delle spiagge dorate baciate dal mare cristallino, i paesaggi mozzafiato che fanno capolino da ogni angolo, rendono la Costa degli Etruschi un paradiso in cui perdersi e vivere al ritmo lento della natura, riscoprendo un benessere fisico e mentale che solo questo luogo è in grado di donare. Settembre è alle porte, non resta che preparare le valigie e raggiungere questa destinazione che tutto il mondo ci invidia.

Per una vacanza rigenerante e rilassante a 360° immersi nella natura, è possibile soggiornare in diverse strutture della zona che offrono appartamenti di varie tipologie.