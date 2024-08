Spento l’incendio sul Monte Cotento

Filettino, De Meis: “Grande l’impegno per salvaguardare le nostre montagne e la natura che ci circonda”.

E’ stato un fulmine a scatenare l’incendio divampato verso le ore 13:00 sul Monte Cotento, uno dei più maestosi rilievi dei Monti Simbruini nel Comune di Filettino. Il fuoco ha riguardato una zona impervia impossibile da raggiungere facilmente. Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco tra cui il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), che ha attivato un elicottero dalla Regione Lazio, per attività di bonifica attuando 7 lanci prelevando l’acqua dalla vicina diga del Pertuso. Provvidenziale è stata la corposa pioggia che ha coinvolto l’intera area. L’incendio ha fatto ritornare alla mente ei cittadini di Filettino, quello avvenuto venti anni fa il 4 settembre del 2004 , sempre sul Monte Cotento che che durò però 20 giorni e distrusse svariati ettari di bosco. Sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali della locale stazione di Filettino e la protezione civile. Il Sindaco Paolo De Meis, ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento, ed ha tenuto a ringraziare con un comunicato tutti coloro che sono intervenuti attivamente. “L’incendio sul Cotento, -si legge nella nota del Sindaco De Meis- come tutti sanno, è stato spento. Ancora una volta l’impegno di tutti è stato quello di salvaguardare le nostre montagne e la natura che ci circonda. Un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, ai Carabinieri Forestali di Filettino e ai Vigili del Fuoco di Frosinone, in particolare all’architetto Alessandra Rilievi, primo Dirigente dei Vigili del Fuoco, alla quale ho chiesto di estendere la nostra riconoscenza a tutte le squadre impegnate, per primo al Direttore delle operazioni di spegnimento ed ai suoi collaboratori. Estendo i miei complimenti anche a tutti gli amministratori comunali presenti, che si sono impegnati ed hanno contribuito alla soluzione del problema. L’elicottero dei vigili del fuoco ha eseguito 7 passaggi sulla zona dell’incendio, riuscendo a domare completamente le fiamme”.