La Seconda Guerra Mondiale raccontata da oggetti e foto

Arcinazzo Romano, Grazioli: “Una mostra dall’alto valore storico e culturale”

Nei giorni scorsi, il sindaco di Trevi nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli ha visitato la mostra sulla seconda guerra mondiale allestita presso i locali dello spazio polivalente del comune di Arcinazzo Romano, realizzata dallo stesso comune e dalla pro-loco, con l’importante ausilio di Tiziano Vittiglio, che da tanti anni si occupa di fare ricerche sul campo sul fronte della linea Gustav, ed in particolare sulle montagne degli Ernici e dei Simbruini. Con il metal detector e con altri strumenti di rilevamento, ha setacciato gran parte del nostro territorio dove si aveva notizia di combattimenti o di aerei caduti. Ed una sua recentissima ricerca lo ha portato a recuperare le immagini di due piloti tedeschi caduti con il loro aereo nei prati degli Altipiani di Arcinazzo, che sono esposte nella mostra, insieme ad altre immagini relative alla presenza delle truppe tedesche di occupazione. Tra i reperti ha portato anche schegge di bombe, pezzetti dell’aereo caduto, elmetti ed altro materiale. Una medesima mostra lo stesso Tiziano l’aveva curata alcuni anni fa a Trevi, dove risiede con la famiglia, presso i locali della Sala San Pietro, ottenendo un plauso unanime. “Una mostra molto interessante e ben curata, inoltre c’è da sottolineare l’alto valore morale che assume la mostra stessa – ha commentato il Sindaco Grazioli- sia nei confronti degli adulti sia nei confronti dei giovani, per ricordare a quale prezzo e con quali sacrifici è nata la nostra Repubblica, e quanta sofferenza ci sia stata per riconquistare le libertà civili e politiche, e quale sia il prezzo da dover pagare nei confronti di tutte le guerre”.