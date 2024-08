Verifica sistematica del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico, a Lisciano oltre 400mila euro di fondi PNRR

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli e al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesca Acchioni ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Lisciano, dove è in fase di ultimazione un’importante azione di contrasto al dissesto idrogeologico.

Si sta intervenendo mettendo in sicurezza una parete rocciosa al fianco della sede stradale che permette di raggiungere il Monte Terminillo con l’ausilio di reti di contenimento, tiranti, piastre di ancoraggio e una scrupolosa verifica per stabilizzare i massi potenzialmente instabili.

Un intervento da oltre 400mila euro di fondi PNRR.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Grazie all’impegno degli uffici competenti stiamo mettendo in campo una grande azione di verifica su tutto il territorio comunale e stiamo intervenendo praticamente in tutte le frazioni, che sono naturalmente più fragili da questo punto di vista, con una azione sistematica di contrasto al dissesto idrogeologico che non crediamo abbia precedenti, ma di cui c’era urgente bisogno. Preservare il patrimonio naturale e metterlo in sicurezza significa far vivere meglio tutte le persone che abitano questi luoghi e che, con la loro presenza, sono il migliore presidio. Invertire la tendenza allo spopolamento di queste aree è uno dei nostro obiettivi primari”.