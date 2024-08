Tanta partecipazione e magia con la musica napoletana

Fiuggi, Latini: “Bellissimo assistere ad uno spettacolo così appassionante”

Una serata coinvolgente e ricca di emozioni quella di ieri sera a Fiuggi, nella piazzetta antistante l’istituto alberghiero, una location suggestiva riempita da oltre 200 persone, ideale per il debutto del recital “Te Voglio bene assaje”, ideato da Giuseppe Maiorello, nonchè regista e voce narrante. Uno spettacolo davvero incantevole ed originale, non solo musica con tante canzoni della storia napoletana rievocate dalla splendida voce di Tonino Migliore accompagnato da eccezionali musicisti della band “XXL”, ma anche narrazione un po’fiabesca e descrittiva del contestuale periodo storico con aneddoti molto interessanti. A fare gli onori di casa l’Assessore Laura Latini in rappresentanza del Comune di Fiuggi che ha patrocinato l’evento. “Sono particolarmente lieta di questa serata –ha commentato l’Assessore Latini- la canzone napoletana, è da considerarsi una vera poesia che conquista il cuore e l’anima di chi l’ascolta, le sue melodie travolgenti, le liriche malinconiche e sentimentali, creano un’atmosfera unica e coinvolgente , e non c’è da stupirsi, che i brani ascoltati questa sera come: “Te voglio bene assaje” “’Na sera ‘e maggio” e “O Surdato ‘Nnammurato” e tante altre, sono delle vere e proprie opere d’arte che hanno lasciato il segno nella storia della musica. Sono contenta che l’evento di questa sera, abbia ottenuto grande successo, coinvolgendo il numeroso pubblico, segno che l’estate fiuggina è ben pianificata”. Tra il pubblico presente anche un altro estimatore della canzone partenopea, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli. “Veramente una splendida serata -ha sottolineato il Primo Cittadino di Trevi Nel Lazio- la melodia napoletana, rappresenta un’esperienza emozionale, un viaggio nel tempo e nello spazio. Questa sera, tutti i presenti nessuno escluso, sono stati piacevolmente coinvolti in un mondo fatto di emozioni e di sensazioni profonde, dove la musica diventa poesia e la poesia diventa vita. E’ stata un’ esperienza appassionante, che ha trasmesso la bellezza e la forza della cultura popolare partenopea, un patrimonio immateriale di inestimabile valore”. A conclusione di quest’incantevole serata, viene da pensare che i tanti versi immortali, ascoltati e cantati insieme a Tonino Migliore ed agli XXL, siano nati sulle rive del Golfo di Napoli, testimoni di un sentire antico eppure sempre nuovo, è semplicemente ammaliante. Allora è vero quando si dice che: “La canzone napoletana è come una sirena leggiadra che canta dai flutti, seduttrice e malinconica, in grado di trasportarci in un mondo incantato, fatto di passione e magia, dove il canto diventa poesia e la poesia sfocia in musica” e ieri sera a Fiuggi questa magia si è manifestata.