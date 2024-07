Trump intanto continua a blastare Biden: “S’è già dimenticato di essersi ritirato”

Il candidato Repubblicano non molla l’osso e sfotte il Presidente: “Starà chiedendo ai suoi qual è il suo programma…”

ROMA – “E’ cambiato”, dicevano. Visto che i Dem si stavano autodistruggendo, e che un proiettile l’aveva quasi ucciso, gli americani si aspettavano un “new” Trump: più morigerato, sobrio, forte dei sondaggi. E invece no, come non detto. Nemmeno il tempo di incassare il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca – e di rimodulare il repertorio di sfottò e fake news su Kamala Harris– ed ecco il vecchio Trump ringalluzzito coi i suoi social in mano. Non molla l’osso, il candidato Repubblicano.

“È un nuovo giorno e Joe Biden non ricorda di essersi ritirato dalla corsa ieri! – scrive su Truth Social – Sta chiedendo il suo programma e organizzando colloqui con i presidenti Xi e Putin, in merito al possibile inizio della Terza guerra mondiale. Biden è “acuto, deciso, energico, arrabbiato e pronto a partire!”.

