Usa. I leader Dem di 50 Stati: “Uniti per Kamala Harris”

La “vice” di Biden incassa intanto il sostegno dei presidenti delle sezioni del Partito democratico dei 50 Stati americani, in vista della convention di Chicago

ROMA – Tutti i presidenti delle sezioni del Partito democratico nei 50 Stati americani hanno espresso il proprio supporto per Kamala Harris come candidata alle elezioni per la Casa Bianca del 5 novembre.

La presa di posizione è stata comunicata in una nota da Ken Martin, presidente dell’Associazione dei comitati democratici di Stato.

“I nostri membri si sono subito uniti dietro una candidatura che ha già vinto elezioni difficili e che è una leader già messa alla prova su questioni che stanno a cuore agli americani” si legge nella dichiarazione: “La libertà riproduttiva, la prevenzione della violenza da armi da fuoco, la tutela del clima, la riforma della giustizia e la ricostruzione dell’economia”.

I presidenti del Partito democratico hanno tenuto una conference call ieri, dopo l’annuncio di Joe Biden sul ritiro. Se sostenuta dai delegati alla convention prevista a Chicago il mese prossimo, Harris potrebbe sfidare il 5 novembre l’ex capo dello Stato, Donald Trump, repubblicano.

Proprio oggi è atteso il discorso della vicepresidente, previsto alle 17.30 ora italiana, durante un evento dell’organizzazione sportiva Ncaa-National Collegiate Athletic Association dal prato della Casa Bianca. Mentre a poche ore dal lancio della sua candidatura, si è già registrato, secondo la stampa americana, un boom di donazioni per la sua campagna: sono stati raccolti circa 50 milioni di dollari dall’annuncio di ritiro di Biden.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it