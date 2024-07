Cerimonia in Comune per il conferimento dell’encomio

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un gesto a dimostrazione della stima per il lavoro svolto dalla dott.ssa Colatosti”

Nei giorni scorsi, Il sindaco Silvio Grazioli, ha conferito un encomio al dipendente comunale Valentina Colatosti nel corso di una breve cerimonia svoltasi nella sede Comunale alla presenza di alcuni Amministratori e dei familiari della dott.ssa Colatosti. Il primo cittadino ha voluto conferire un riconoscimento alla dipendente che ha svolto la sua funzione di agente di Polizia Locale fino allo scorso 1 dicembre per la serietà, lo zelo professionale, il profondo senso civico dimostrati durante lo svolgimento del proprio servizio. “Noi come amministrazione comunale –ha sottolineato il Sindaco Grazioli- a tutti i dipendenti che hanno svolto il proprio compito con onore e disciplina e competenza, diamo un encomio. Un encomio che rappresenta un attestato di stima e solitamente si da ai dipendenti che vanno in pensione o comunque a coloro che per un lungo periodo hanno svolto la loro funzione. La dott.ssa Colatosti, ha saputo svolgere egregiamente il suo compito di vigilanza e sicurezza, e si è contraddistinta per la serietà e il rigore morale dimostrato, testimone delle sue qualità umane di affidabilità e cortesia che arricchiscono e rendono lodevole l’attività del pubblico dipendente quotidianamente in contatto con la macchina amministrativa, con i cittadini, commercianti, turisti ed i visitatori , per questo motivo con delibera di Giunta del 5 giugno 2024, viene conferito l’encomio, ringraziando la dott.ssa Valentina Colatosti per il lavoro svolto qui nel Comune di Trevi Nel Lazio”.