Mario Felli conquista il terzo mandato 

Piglio, Cristian Scarfagna (Oltre) il più votato dei candidati

Le amministrative pigliesi, hanno sancito la vittoria per il terzo mandato del Sindaco uscente Mario Felli con la lista “Con Piglio”, che ha ottenuto 1076 voti (il 36,7% delle preferenze), contro i 977 voti (33,3% delle preferenze) della lista “Oltre” con candidato Marco Camusi ed i 878 voti (29,9 delle preferenze) della lista “Viviamo Piglio” con candidato Roberto Neccia. La cittadinanza ha espresso le proprie preferenze nella 4 sezioni presso l’edificio scolastico, che hanno portato alla vittoria la lista “Con Piglio” che ha distaccato la lista “Oltre” per 99 voti. Dunque il nuovo Consiglio Comunale di Piglio sarà così composto, 8 consiglieri nella maggioranza del Sindaco Felli: Mauro Federici con 178 preferenze, Domenico Franceschetti con 119 preferenze, Carlo Appetecchia con 115 preferenze, Claudio Alessandri con 107 preferenze, Lucia Ceccaroni con 78 preferenze, Carlo Turco con 54 preferenze, Marco Mapponi con 48 preferenze ed infine Marco Mazzucchi con 46 preferenze; nella minoranza siederanno 4 consiglieri i due candidati a Sindaco Marco Camusi “Oltre” e Roberto Neccia “Viviamo Piglio”, e con loro rispettivamente Cristian Scarfagna con 193 preferenze in assoluto il più votato e Tommaso Cittadini con 123 preferenze. In Giunta entrano di diritto i primi quattro eletti: Mauro Federici, Domenico Franceschetti, Carlo Appetecchia e Claudio Alessandri, ora l’incognita è chi farà il passo indietro per cedere l’Assessorato a Lucia Ceccaroni nel rispetto delle quota rosa essendo l’unica donna presente nella maggioranza, probabilmente chi ha preso meno voti dei quattro ossia Claudio Alessandri. Senza dubbio una campagna elettorale combattuta sul campo, un mese intenso, durante il quale le tre compagini hanno presentato una propria proposta politica di rilancio sul territorio. Dato importante da non sottovalutare il successo di Cristian Scarfagna primo degli eletti con 193 preferenze, rispetto alle 121 preferenze ottenute nelle elezioni del 2019 nella lista “Con Piglio”. La presa di distanza dalla lista di Felli, la scelta cristallina, e motivata, ha prodotto un esito positivo che ripaga l’onesta, la coerenza e l’amore che ha dimostrato verso il territorio, fattori riconosciuti dagli elettori, un punto di partenza che gli darà sicuramente uno slancio in più nel suo ruolo di consigliere di minoranza.