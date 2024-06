Nuova adesione in Forza Italia

Gianluca Quadrini dà il benvenuto al consigliere comunale di Castro dei Volsci, Aleandro Rosati

Il presidente del gruppo di Forza Italia in provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, annuncia l’adesione al partito del consigliere comunale di Castro dei Volsci, Aleandro Rosati. “Questa nuova entrata – spiega Quadrini – rappresenta un importante rafforzamento della nostra squadra e un ulteriore passo avanti nella nostra missione di rappresentare al meglio i cittadini della nostra provincia. Inoltre, approfitto di questo momento, per celebrare il grande risultato ottenuto da Forza Italia alle recenti elezioni europee nella nostra provincia e ringraziare di nuovo tutti coloro, come il consigliere Rosati, che hanno creduto in noi e lavorato al nostro fianco. Grazie a questo importante lavoro di squadra, il nostro partito ha ottenuto un risultato eccezionale eleggendo in Parlamento Europeo, l’on Salvatore De Meo e portando a casa un risultato senza precedenti per la coordinatrice Provinciale, Rossella Chiusaroli, che per una manciata di voti ha sfiorato l’elezione.” Gianluca Quadrini, a due giorni dalla chiusura della tornata elettorale desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo grande successo e sottolineare il grande lavoro di squadra fatto in sinergia con il coordinatore regionale, sen Claudio Fazzone “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: i nostri attivisti, i nostri sostenitori, e tutti i cittadini che hanno espresso il loro voto per Forza Italia. La vostra dedizione e il vostro impegno sono stati fondamentali per raggiungere questo importante traguardo.

Grazie alla leadership del sen. Claudio Fazzone e alla nostra presenza capillare sull’intero territorio, abbiamo conquistato la fiducia dei nostri elettori e l’ingresso, oggi, del consigliere Rosati, testimonia quanto Forza Italia abbia le giuste potenzialità di diventare il partito del centro destra di riferimento della nostra provincia. Un ringraziamento di Nuovo al consigliere Aleandro Rosati per la grossa mano che ci ha dato per queste elezioni europee. Il nostro impegno sarà di continuare a lavorare con determinazione per rappresentare i valori e gli interessi dei cittadini della nostra provincia, portando avanti le nostre idee e i nostri progetti con passione e serietà.”