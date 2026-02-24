Via Antonio Veneziano (Palermo)

Un colore di magia a Palermo: in una poetica zona residenziale, nel cuore autentico Panormita, incollata alla Via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo, si svela una vera gemma da scoprire, è l’elegante vena lirica di Via Antonio Veneziano, al centro dell’elegia propagata da Palazzi e siti Storici e Nobiliari che raccontano un passato glorioso: è il linguaggio della bellezza

Ecco perché di Palermo bisogna conoscere la Via Antonio Veneziano.

Via Antonio Veneziano, attorniata com’è da secoli di storia romana, paleocristiana, medievale, rinascimentale e moderna si fonde in un unico tessuto urbano abitatissimo da turisti e costituisce un sentimento sempre vivo della mitica e leggendaria Palermo.

È una passeggiata notevole, di rilievo, intestata al Poeta italiano cittadino del Regno di Sicilia, Antonio Veneziano, che compose prevalentemente in lingua romanza siciliana. Ricca di tetti d’epoca preziosi la Via è aperta alle cupole storiche della città interpretando nettamente una meravigliosa magia urbanistica: quel percorso fiabesco che la collega al quartiere Libertà-Politeama, anima pulsante della Palermo moderna, intrecciando arte, cultura, architettura e creatività in una sinfonia armoniosa dello scibile.

In particolare, Via Antonio Veneziano, è la tesi qualificata tra Politeama e Massimo – che sono i maggiori teatri italiani in città – e un bel po’ di gioielli: il Palazzo di Giustizia con la Cittadella Giudiziaria, la Piazza della Memoria, questa disseminata da opere d’arte d’indubbio pregio che culmina in una scultura sul modello della “Nike di Samotracia” del Louvre di Parigi, l’Università Lumsa e il suo Campus che, con mano ferma, completati i lavori, dal 2028 contribuirà a cambiare profondamente il volto e la forza espressiva di questa parte magnifica della Città, la dimora inglese Villa Malfitano Whitaker, immersa nel magnifico parco abitato da simpatiche anatre intorno al lago, i Cantieri Culturali alla Zisa, esempio principale di archeologia industriale a Palermo e sede dell’Accademia di Belle Arti di Palermo con i laboratori “storici”, l’Accademia di Belle Arti, il Palazzo della Zisa, le Catacombe Paleocristiane di Porta d’Ossuna, il Palazzo Reale, la Cattedrale e le chiese antiche, i numerosissimi monumenti, la sede dell’Ordine degli Architetti, Palazzo Wirz, ultima e più prestigiosa residenza delle otto dimore storiche dei Florio, il Villino Florio all’Olivuzza, le maggiori Cliniche Private e storiche site in Viale Regina Margherita e Via Villareale, in un tipico ambiente curato e in evoluzione del capoluogo, lo studio del Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, la sede del Circolo degli Ufficiali considerata una tra le più belle d’Italia, la sede del Gruppo Antroposofico La Fenice e le sedi di numerosissimi e importantissimi Studi Legali.

La Via Antonio Veneziano risuona pertanto di un’armonia più grande, nella quale atmosfere passate e vive si sono incontrate, avvinte dalle mappe del suo cielo affascinante, morale e culturale ma perfetto per aperitivi al tramonto e pure per convivialità all’aperto, magari in quel giardino alberato di un noto ristorante storico. L’aria veneziana è quindi respiro di laboratorio attivo e dinamico, arteria di conoscenza che brilla nel firmamento, è densa di dialoghi tra momenti di studio e di lavoro intellettuale, dell’anima e della mente, è la stessa aria colta che si respira a Palazzo Ziino, sede dell’Assessorato alla Cultura di Palermo, a Villino Favaloro, sede del Museo Regionale della Fotografia e a Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana.

La Via Antonio Veneziano a Palermo, è perciò fucina di coscienze consapevoli, di una camminata in crescita aulica, appassionata, dove la cultura diventa luce, faro che illumina la complessità, che apre la mente alla conoscenza critica per costruire, edificare uomini migliori.