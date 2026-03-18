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Vaticano – Gli Agenti di Polizia di Palazzo Chigi oggi in udienza dal Santo Padre Papa Leone XIV

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di Fausto Zilli

Giornata storica per l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Palazzo Chigi, per la prima volta gli Agenti della Sede del Governo Italiano, diretti dal Dirigente Generale dott. Luigi Bonagura in Vaticano all’Udienza in Piazza San Pietro per salutare il Santo Padre.
Entusiasmo da parte degli Agenti che ogni giorno, 24 ore su 24, svolgono servizio di tutela, vigilanza e protezione alle sedi di Governo e autorità istituzionali interne.

foto esclusive Giornaledellazio: gli Agenti dell’Ispettorato PS – Palazzo Chigi,
al centro il Direttore Dirigente Generale della Polizia di Stato Dott. Luigi Bonagura

foto: esclusive @Giornaledellazio
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