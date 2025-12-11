Un Giubileo a misura di… zampa! Arriva il “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali”

Un Giubileo a misura di… zampa! Per la prima volta in Piazza San Pietro il “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali” dell’Associazione Pet Carpet

Dal 12 al 14 dicembre 2025

Una svolta storica e un grande traguardo di civiltà e spiritualità: per la prima volta nella storia del Giubileo la Santa Sede ospiterà un evento dedicato esclusivamente agli operatori e agli amici degli animali.

L’iniziativa, intitolata “Pellegrinaggio degli operatori e amici degli animali”, è promossa e organizzata dall’Associazione Pet Carpet, presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo.

L’evento è indirizzato a tutte le figure che quotidianamente sono impegnate in prima linea per la tutela dell’ambiente e degli animali, unendo idealmente il cammino al clima di riflessione e celebrazione ispirato ai valori perseguiti da San Francesco d’Assisi.

Un momento unico di incontro e consapevolezza che prevede un programma intenso su tre giornate, dal 12 al 14 dicembre 2025, in diverse location romane.

Il Programma Dettagliato



Venerdì 12 Dicembre: L’Incontro con gli studenti



L’evento prenderà il via con un incontro dedicato ai giovani.

Presso le scuole dell’infanzia “Airone” e “Bianconiglio” del IV Municipio di Roma Capitale, premiate al Festival Inclusivo “Mi fa un baffo il gatto nero”, gli studenti incontreranno il celebre cagnolino del web “Joy Barboncino Toy” e la sua compagna umana Sara Cicolani, che leggerà estratti del suo libro “Le favole di Joy” per un viaggio attraverso le emozioni, la fiducia, il rispetto e l’amore incondizionato.



Sabato 13 Dicembre: Passeggiata e Tavola Rotonda * Ore 14:30 |

Passeggiata a 6 Zampe: In Largo Marcello Mastroianni, si terrà la “Passeggiata a 6 zampe e 1 unico cuore” con Fabrizio Innocenzi, presidente dell’Associazione Animali in Famiglia per un percorso educativo e di consolidamento della relazione uomo – animale.

Tutti possono partecipare gratuitamente con i propri cani, previa prenotazione.

I partecipanti riceveranno un ricordo della giornata.

Ore 16:30 | Tavola Rotonda: Presso la sede UNAR, in Via Aldrovandi 16, si aprirà la tavola rotonda, intitolata “Gli animali della nostra vita: prima, durante, dopo di noi.

Il ruolo degli operatori e dei volontari”.

L’incontro, curato da Rosalba Matassa (responsabile scientifica Pet Carpet), dall’avvocato Luca Roberto Sevardi (legale dell’associazione), e dalla stessa Presidente Federica Rinaudo, vedrà il saluto di benvenuto da parte di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, e la presenza di relatori e ospiti per approfondire il ruolo degli animali nel ciclo della nostra vita. Nell’occasione, saranno assegnati riconoscimenti a coloro che si sono distinti per progetti solidali a tema e anche uno dedicato a Papa Leone XIV.

L’associazione Pet Carpet in occasione della sua intronizzazione gli aveva già dedicato una grande tela con impronte di zampe e manine dei bambini su idea dell’artista Marco Jpet.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Domenica 14 Dicembre: Il Cuore Spirituale in Vaticano

La giornata di domenica si concentrerà sui momenti spirituali e sul pellegrinaggio nel cuore della Città del Vaticano:



10:30: Santa Messa (Piazza San Pietro)

12:00: Angelus (Piazza San Pietro)

15:00: Pellegrinaggio (Piazza Pia)

In piazza San Pietro non è consentito l’ingresso degli animali. Sarà permesso solo l’accesso per quelli dei non vedenti.

Per partecipare a tutti gli appuntamenti e assicurarsi un posto, gli interessati devono inviare una mail di prenotazione a: petcarpetfestival@gmail.com.

La partecipazione è garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili, come da concessione della Santa Sede.

Per ulteriori informazioni e per consultare le regole di partecipazione, è necessario visitare il sito ufficiale dell’associazione: www.petcarpetfestival.it.