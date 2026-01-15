Tomasi Auto chiude l’anno con oltre 19mila vetture vendute ed una crescita del 9%

Tomasi Auto chiude l’esercizio 2025 con risultati eccezionali, arrivando a 19.071 veicoli venduti e confermando quel trend di crescita costante che sta caratterizzando l’Azienda fin dalle proprie origini.

Il 2025, con dati aggiornati alla fine del mese di dicembre, vede un aumento del business pari al 9% ed un fatturato oltre i 300 milioni di euro. Numeri che confermano la leadership di Tomasi Auto nel mercato dell’usato automotive in Italia, con distribuzione indipendente multimarca.

Le ragioni del successo di Tomasi Auto

Le ragioni di questo successo sono molteplici. In primis, il fatto di avere più di 4.000 veicoli sempre disponibili in pronta consegna. Con un’ampia selezione che comprende praticamente tutti i marchi e modelli, Tomasi Auto risponde alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e di tutte le fasce economiche, offrendo soluzioni di mobilità per ogni necessità: dalle city car ai SUV di lusso, passando per le sportive. Termiche, ibride, elettriche. Tomasi Auto propone anche un’ampia scelta di veicoli commerciali. Un altro elemento fondamentale del successo di Tomasi Auto è quello di avere un approccio “ibrido” con showroom ed e-commerce, unendo digital e prossimità. Dispone di showroom tradizionali, con consulenza fisica e supporto diretto, presso sedi funzionali, di design e facilmente raggiungibili. Attualmente sono quattro (Milano, Roma, Verona e la sede storica di Guidizzolo-Mantova). A gennaio 2026 è operativa la quinta sede Tomasi Auto a Parma, andando ad aggiungere così un’altra casella alla strategia distributiva, ma sono previste altre aperture in futuro.

Con l’inaugurazione del nuovo showroom di Milano, lo scorso settembre, Tomasi Auto ha lanciato ufficialmente il suo e-commerce, tutto sviluppato e gestito da risorse interne, che unisce la facilità della consultazione online con la consulenza personalizzata in concessionaria. La piattaforma digitale sarà completata nel corso del 2026 e, a differenza di altre realtà, permette di concludere l’acquisto interamente online.

Tomasi Auto offre ai propri clienti la comodità di poter acquistare un pacchetto completo di servizi legati all’automobile, con la possibilità di stipulare finanziamenti, garanzie accessorie e polizze d’assicurazione in collaborazione con partner altamente qualificati. Circa l’estensione di garanzia, l’Azienda opera da almeno dieci anni in autoassicurazione, disponendo di una base dati solida per garantire elevata customer satisfaction e redditività.

Tomasi Auto fornisce anche altri servizi post-vendita attraverso un’officina diretta; se i servizi finanziari offrono garanzie per il valore futuro del veicolo, il post-vendita accompagna il cliente nella sua vita e mette le basi per un successivo acquisto.

Il Centro di Ripristino (CDR) è il fiore all’occhiello di Tomasi Auto. Tutte le vetture destinate alla vendita sono sottoposte ad un rigoroso processo di controllo e ripristino per offrire la massima qualità e affidabilità. La differenza rispetto ai competitor è data dalla piena trasparenza del processo e dalla certificazione finale per circa 700 vetture al mese.

Tutti i veicoli che entrano in stock passano dal CDR di Guidizzolo (MN) prima di essere messi in vendita. Il processo prevede un metodo industriale e rigoroso che trasforma l’artigianalità in una vera e propria “Fabbrica della Qualità e della Sicurezza”.

L’usato recente come scelta sostenibile e accessibile

Lo scenario automotive attuale vede il mercato del nuovo fare ancora fatica, mentre il mercato dell’usato presenta un trend in crescita. Tomasi Auto riconosce una funzione sociale nell’auto usata di qualità: con un parco auto italiano tra i più vecchi d’Europa, serve come un “ponte sociale” per permettere ai cittadini di sostituire veicoli obsoleti e inquinanti con auto più recenti, sicure ed Euro 6. Nel 2025, Tomasi Auto ha rottamato una media di 158 auto al mese, l’80% delle quali erano Euro 4 o inferiori.

Per quanto riguarda la scelta tra le diverse tipologie di propulsione, il 2025 ha fatto registrare i seguenti dati di vendita: 31% ibrido | 38% benzina | 26% Diesel | 4% GPL | 1% elettrico Confronto con il 2024: Diesel -11% | Benzina +6% | Elettrico +19% | Ibrido +12% Per ulteriori informazioni: https://www.tomasiauto.com/