Sorrento celebra il nuovo anno tra musica e tradizione



Un programma ricco di eventi e suggestioni per vivere le feste nel cuore della Penisola Sorrentina con vista mare

Sorrento si veste di magia per le feste: tra luminarie scintillanti che disegnano percorsi fiabeschi, mercatini profumati di tradizione, musica che risuona tra i vicoli e iniziative culturali che animano ogni angolo della città. Quest’anno, il ricco cartellone di “Surriento Gentile, Rassegna di Natale 2025”accompagna visitatori e residenti fino al 30 dicembre in un percorso diffuso di spettacoli, musica, teatro, mostre, incontri e iniziative che celebrano i valori identitari della città: accoglienza, cultura, bellezza e gentilezza. In questo scenario incantevole, dove l’atmosfera si fa ogni giorno più brillante e accogliente, chi cerca un soggiorno all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza troverà nell’Hotel Ara Maris 5*Lil luogo ideale per celebrare le festività con stile, comfort e un irresistibile tocco di spettacolo, grazie anche a un pacchetto pensato proprio per l’occasione.

La manifestazione, diretta artisticamente da Marisa Laurito, è promossa da Fondazione Sorrento, in sinergia con Federalberghi Penisola Sorrentina, Confcommercio Sorrento, Associazione Agenti di Viaggio Penisola Sorrentina e Associazione Ristoratori Sorrentini. Un progetto condiviso che valorizza la cultura del territorio e rafforza la collaborazione tra pubblico e privato.

“Surriento Gentile”, ispirato al celebre verso della canzone Serenata a Surriento, propone un percorso artistico e culturale dedicato alla gentilezza come valore sociale e umano. Durante l’intero mese di dicembre, la città ospiterà incontri sul tema, spettacoli teatrali, performance itineranti e iniziative volte a riscoprire il valore delle relazioni e dei piccoli gesti. Come sottolinea la direttrice artistica Marisa Laurito, l’obiettivo è invitare cittadini e ospiti a ritrovare nell’arte e nella cultura una via per rigenerare armonia e senso di comunità.

Il programma 2025 porta a Sorrento artisti di grande rilievo, confermando la città come un riferimento culturale nel periodo invernale. Tra i protagonisti spiccano Noa, accompagnata da Gil Dor e dai Solis String Quartet, e il celebre pianista Alexander Romanovsky, che offriranno al pubblico serate di grande musica. Non mancheranno poi le atmosfere travolgenti del coro gospel The Voices of Victory diretto da Nicole Ingram Taylor e l’energia inconfondibile di Tullio De Piscopo, protagonista di un concerto ispirato ai colori e alle vibrazioni della musica. A chiudere la rassegna sarà Raiz, voce simbolo della scena musicale contemporanea. Accanto a loro, nomi come Lorenzo Hengeller, capace di muoversi con eleganza tra jazz, teatro e canzone classica, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block e un ricco gruppo di interpreti e attrici, tra cui Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro, che animeranno spettacoli teatrali e performativi. Completano il quadro le esibizioni dei Posteggiatori del Maestro Masiello e della formazione guidata da Aurora Giglio. Un’offerta ampia e sfaccettata, che abbraccia musica, teatro, tradizione e creatività contemporanea, trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso.

La rassegna propone anche un articolato calendario culturale che arricchisce l’esperienza dei visitatori con mostre, percorsi tematici e attività dedicate a grandi e piccoli. Tra le esposizioni principali figurano “Dance Notes” di Alessandro Vasapolli e “Oltre il Gesto” di Morris Spagnol, due mostre che esplorano il movimento, il corpo e la relazione tra arte e emozione. Il percorso narrativo “C’era una volta” accompagnerà il pubblico alla scoperta di chiese e palazzi storici, in un viaggio immersivo tra storie, leggende e memorie della città. Le famiglie potranno inoltre partecipare alle proiezioni di film d’animazione, tra cui Totò Sapore e Mary e lo spirito di mezzanotte, e assistere alla performance “Sognando la neve”, interpretata da Marco Palmieri insieme ai suonatori di zampogna, che porterà nelle strade del centro un’atmosfera poetica e suggestiva.

Un posto speciale è riservato alla tradizione presepiale, con la grande mostra “Giuseppe Ercolano e i maestri del presepe, 25 anni di arte e tradizione”, allestita a Villa Fiorentino dal 1° dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, e con il percorso “Araprit’ ’e purtune… ’ncè stà ’o Presepio”, che animerà il centro storico con scene viventi del presepe settecentesco, restituendo al pubblico un’antica tradizione popolare ancora profondamente radicata nella cultura locale.

“Surriento Gentile” nasce da una forte sinergia territoriale che unisce istituzioni, associazioni e operatori turistici in un unico percorso culturale. Fondazione Sorrento conferma il suo ruolo guida nella promozione di eventi che rafforzano l’identità della città e arricchiscono la proposta turistica invernale.

Per accogliere il nuovo anno con gusto, raffinatezza e un tocco di magia, l’Hotel Ara Maris ha ideato una selezione di pacchetti esclusivi, pensati per vivere il 2026 in grande stile, tra comfort di lusso, atmosfere incantevoli e momenti indimenticabili da condividere.

Tra questi il Pacchetto Capodanno a Sorrento prevede: Soggiornodi una o più notti, colazione a buffet, welcome gift in camera all’arrivo, Cena di San Silvestro con aperitivo e menu a 6 portate (bevande escluse) ideata dall’Executive Chef Alfonso Pepe, utilizzando i migliori ingredienti locali accompagnato da un bellissimo intrattenimento musicale dei Roma Sound Service con due voci e sax e dj set. Brindisi di mezzanotte con buffet di dolci tipici della tradizione Napoletana sulla terrazza panoramica del Lumi Sky Lounge con vista sul Golfo di Napoli che per l’occasione si illumina dei colori dei fuochi d’artificio di Capodanno. Brunch a buffet il 1° gennaio, disponibile dalle 12:30 alle 14:30. Late check-out gratuito fino alle 14:00, accesso all’area wellness inclusivo di: Sauna Finlandese, Bagno Turco, Piscina Idromassaggio, Docce Multisensoriali e Area relax (su prenotazione), accesso alla palestra.

Prezzo del pacchetto in camera doppia a notte a partire da Euro 1200,00 (notte del 31 dicembre, cenone e brunch)

In alternativa, è possibile partecipare esclusivamente al cenone di Capodanno, per vivere comunque una serata speciale e ricca di emozioni.

Prezzo a persona Euro 350,00