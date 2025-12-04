giovedì, Dicembre 4, 2025

salute

SALUTE

Salute: scoperta strategia naturale contro il rischio psicotico nei giovani

redazione - 0
Studio italiano dimostra l'efficacia anti neurofiammatoria della Pea-um di Ugo Cataluddi ROMA – Una potenziale svolta nella prevenzione dei disturbi psicotici arriva dall’Italia. Un gruppo di ricerca dell’Università di...

Rimosso tumore a donna in gravidanza, intervento record al Sant’Eugenio di Roma

Nasce la nuova commissione ginecologia estetico-funzionale dell’Ordine dei medici di Roma

Influenza, Bassetti contro i luoghi comuni: “Uscire con il freddo non fa ammalare”

“No al cellulare prima dei 13 anni”: i pediatri aggiornano le raccomandazioni sul digitale

Ultime notizie

MODELLA AGGREDITA IN TRENO, DE CORATO: «BENE RIMPATRIO GAMBIANO ATTRAVERSO CPR TORINO. PER GOVERNO MELONI SICUREZZA E’ PRIORITA’».

CRONACA ITALIANA
redazione
Autore redazione
1 min.read

«Ringrazio la Polizia di Torino che ha rimpatriato un cittadino gambiano irregolare, autore ad inizio dello scorso mese di una violenta aggressione avvenuta ai danni di una giovane modella sul treno della tratta Ponte San Pietro-Milano P.ta Garibaldi. Purtroppo, episodi di questo tipo capitano con molta frequenza. Prosegue incessante la linea del Governo Meloni mirata a contrastare l’immigrazione illegale e clandestina, proteggendo le città. Per il nostro Governo la Sicurezza dei cittadini è una priorità. I Cpr, come da anni ormai ribadisco, hanno una funzione strategica e in Lombardia ne serve almeno un altro.  E’ necessario, incrementare le operazioni ‘Alto impatto’ che si sono svolte da inizio mese sui treni della Lombardia, in particolare di Trenord, volute dal Governo che hanno portato buoni risultati ma come leggiamo dalle quotidiane notizie di cronaca, non sono ancora sufficienti contro l’alto tasso di delinquenza e criminalità. Occorre, infatti, intensificare maggiormente tali operazioni e, in supporto, come feci da Assessore Lombardo alla Sicurezza sulle tratte dei treni da Milano-Lecco e Milano-Varese occorrerebbe anche la presenza degli agenti di Polizia Locale non solo a bordo dei treni ma anche nei pressi delle varie Stazioni lombarde perché, negli ultimi anni, questi sono tra i luoghi maggiormente presi di mira dai malviventi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Previous article
Sorrento celebra il nuovo anno tra musica e tradizione
Next article
A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Redazione

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

Ultime notizie

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

Articoli popolari

Alla scoperta degli antichi Borghi caratteristici del Cilento

AMBIENTE 0
Il castello di Rocca Cilento Il fascino nascosto del Cilento...

Al Teatro Brancaccio, torna “Aggiungi un posto a Tavola”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Roma, Il musical più longevo e amato dagli italiani,...

A piedi dalla Campania verso le Città Erniche, partendo dalla Porta del Sud!

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
San Vittore, Il 12 dicembre inaugurazione del cammino...

© Il Giornale del Lazio 2025