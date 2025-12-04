MODELLA AGGREDITA IN TRENO, DE CORATO: «BENE RIMPATRIO GAMBIANO ATTRAVERSO CPR TORINO. PER GOVERNO MELONI SICUREZZA E’ PRIORITA’».

«Ringrazio la Polizia di Torino che ha rimpatriato un cittadino gambiano irregolare, autore ad inizio dello scorso mese di una violenta aggressione avvenuta ai danni di una giovane modella sul treno della tratta Ponte San Pietro-Milano P.ta Garibaldi. Purtroppo, episodi di questo tipo capitano con molta frequenza. Prosegue incessante la linea del Governo Meloni mirata a contrastare l’immigrazione illegale e clandestina, proteggendo le città. Per il nostro Governo la Sicurezza dei cittadini è una priorità. I Cpr, come da anni ormai ribadisco, hanno una funzione strategica e in Lombardia ne serve almeno un altro. E’ necessario, incrementare le operazioni ‘Alto impatto’ che si sono svolte da inizio mese sui treni della Lombardia, in particolare di Trenord, volute dal Governo che hanno portato buoni risultati ma come leggiamo dalle quotidiane notizie di cronaca, non sono ancora sufficienti contro l’alto tasso di delinquenza e criminalità. Occorre, infatti, intensificare maggiormente tali operazioni e, in supporto, come feci da Assessore Lombardo alla Sicurezza sulle tratte dei treni da Milano-Lecco e Milano-Varese occorrerebbe anche la presenza degli agenti di Polizia Locale non solo a bordo dei treni ma anche nei pressi delle varie Stazioni lombarde perché, negli ultimi anni, questi sono tra i luoghi maggiormente presi di mira dai malviventi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.