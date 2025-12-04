giovedì, Dicembre 4, 2025

Guidonia – Con il nuovo appalto sul servizio di igiene urbana aumenta la qualità del servizio e diminuiscono i costi

La Soc. Tekneko è risultata aggiudicataria della gara relativa alla gestione del servizio di igiene urbana della Città di Guidonia Montecelio.

Gli atti sono pubblicati sul portale della Stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Gare e Contratti, dal quale si evincono le risultanze della gara, bandita con la procedura aperta, che ha portato all’aggiudicazione dell’appalto, della durata di sette anni.

La proposta di aggiudicazione è stata formulata al termine dell’esame delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice e delle offerte economiche.

La Soc. Tekneko ha offerto un ribasso sul prezzo di oltre 11 % con conseguenti e immediati risparmi sui costi di gestione del servizio determinando un alleggerimento della tariffa TA.RI. in proporzione ai livelli di qualità attesi.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito della gara perché, contrariamente a quanto qualcuno aveva ipotizzato, oltre a un minore costo del servizio per il Comune, la procedura ha garantito la stabilità occupazionale del personale operante nel precedente contratto migliorando il trattamento economico e giuridico del personale riassorbito. La Società si è impegnata, inoltre, a stabilizzare tutti i lavoratori attualmente impiegati con contratto a tempo determinato che non rientravano nella tutela della “clausola sociale”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.

