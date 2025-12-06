domenica, Dicembre 7, 2025

POLIZIA DI STATO CREMONA: ARRESTI PER FURTI IN ITALIA E NEI PAESI EUROPEI

CRONACA ITALIANA
La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito 4 misure cautelari in carcere nei confronti di stranieri responsabili di furti.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Cremona hanno permesso di accertare che la banda è responsabile di numerosi  fatti commessi non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. 

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in questura.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/7daf29fc-d1f2-11f0-820d-736d736f6674

SINISTRA ITALIANA: NEL CONSIGLIO DI NETTUNO A FARE OSTRUZIONISMO AL DIBATTITO CI PENSA LA MAGGIORANZA.
BAGNARA CALABRA (RC): GIOVANE FERITO AL VOLTO DA UN COLPO DI PISTOLA ACCIDENTALE
