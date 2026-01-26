SCUOLA, RIAPRE LA SUCCURSALE DEL LICEO STATALE GULLACE-TALOTTA

Gualtieri: “Restituiamo ai ragazzi una scuola completamente riqualificata”.

Parrucci: “In tempi record vittoria per i cittadini e per questa comunità scolastica”.

Laddaga: “Giornata di festa per il VII Municipio”.

Roma, 26 gennaio 2026 – Questa mattina, alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stata riaperta la sede succursale del Liceo Statale Gullace-Talotta in via Deportati del Lavoro al Quadraro.

A un anno dagli incendi che avevano reso inagibile la struttura, è stato restituito alla comunità scolastica un plesso scolastico completamente riqualificato e messo in sicurezza grazie a un intervento di riqualificazione da oltre 2 milioni di euro di fondi messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Un risultato ottenuto grazie all’impegno congiunto delle istituzioni, della dirigenza scolastica e del personale che hanno garantito continuità didattica a circa 650 studenti durante il periodo di chiusura di questa sede decentrata.

I lavori, oltre al ripristino dei danni, hanno consentito una vera e propria riqualificazione dell’edificio, che oggi si presenta come una nuova scuola, moderna e sicura. Tra gli interventi principali il rifacimento totale di tutti gli impianti elettrico, termico, idraulico antintrusione e antincendio con la sostituzione di oltre 10mila metri di cavo e l’installazione di 18 termocamere di ultima generazione. Tutti quanti i controsoffitti sono ignifughi e sono stati rifatti la cortina esterna e i cornicioni. Inoltre, si è provveduto all’installazione di nuovi avvolgibili elettrici in alluminio coibentato, al completamento e il rinnovamento dei servizi igienici, con la sostituzione di porte e sanitari, e alla creazione di due nuovi laboratori, ampliando gli spazi disponibili per la didattica.

“Un ringraziamento particolare – ha detto il Sindaco Gualtieri – va al consigliere Daniele Parrucci, al presidente del VII Municipio Francesco Laddaga, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla dirigente scolastica Rosanna La Balestra e alle maestranze che hanno lavorato senza sosta per rispettare i tempi di consegna. Oggi inauguriamo una scuola completamente rinnovata, più bella e più sicura, ma il nostro impegno per il Gullace non si ferma qui perché abbiamo reperito ulteriori fondi per 300mila euro che permetteranno il rifacimento del pavimento della palestra e dei campi esterni”, ha concluso il primo cittadino.

“Sono felice per quella che considero una vittoria per tutti i cittadini del VII Municipio e per questa comunità scolastica, davvero uno dei risultati più significativi raggiunti da questa Amministrazione”, ha sottolineato il Consigliere e Delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana, Daniele Parrucci che ha proseguito: “Manteniamo una promessa che avevamo fatto e siamo orgogliosi di esserci riusciti grazie ai fondi della Città Metropolitana, realizzando in tempi record prima la bonifica e l’igienizzazione e poi il totale rifacimento della scuola”.

“Oggi è stata davvero una giornata di festa per il territorio del VII Municipio e per tutta la città, con una gioia che abbiamo visto negli occhi delle studentesse e degli studenti: una comunità scolastica che era stata ferita e che ha trovato nelle istituzioni cittadine una prova di vicinanza, di serietà e di responsabilità. Da parte del Municipio un grande ringraziamento al sindaco Gualtieri, al consigliere delegato Daniele Parrucci e a quanti hanno contribuito a questo straordinario risultato” ha commentato il Presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga.