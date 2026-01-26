FIAMIGNANO: RUBANO DEL DENARO DA UN DISTRIBUTORE DI CARBURANTI: I CARABINIERI DENUNCIANO DUE PERSONE

I Carabinieri della Stazione di Fiamignano hanno denunciato in stato di libertà due cittadini di origini extracomunitarie, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti presunti responsabili del furto di una somma di denaro pari a circa 500 euro, sottratta da un distributore di carburanti situato a Petrella Salto, nella frazione di Oiano.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando un addetto del distributore ubicato in quel territorio, lungo la S.S. 578, dopo aver riscontrato un ammanco di denaro, si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Fiamignano per formalizzare denuncia, consegnando contestualmente i filmati estratti dal sistema di videosorveglianza.

I militari hanno avviato tempestivamente l’attività investigativa, procedendo a un’accurata analisi delle immagini acquisite. Dalla visione dei filmati è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti: approfittando di un momento di temporanea distrazione dell’operatore, impegnato nelle ordinarie mansioni di servizio, i due soggetti si sarebbero introdotti furtivamente all’interno dell’ufficio del distributore, asportando con rapidità il denaro presente in quel momento.

I successivi approfondimenti investigativi, supportati da ulteriori riscontri e dalla capillare conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri, hanno consentito di giungere in tempi rapidi all’identificazione dei due presunti autori, risultati coinvolti in passato in episodi analoghi.

Tutti gli elementi raccolti, unitamente alle indicazioni fornite dalla persona offesa, sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Rieti con l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.