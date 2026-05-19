SARA BERNI – I LOVE DUETS al WeGil

Sabato 23 maggio | Palazzo WeGil, Roma | Dalle 19:00 alle 23:00

Music by Alexanderplatz Jazz Club Roma

Alexanderplatz Jazz Club Roma e Modulo Caffè al WeGil uniscono le forze per portare il grande Blues e il Jazz nella splendida cornice di Palazzo WeGil, uno dei capolavori dell’architettura razionalista romana, nel cuore di Trastevere. Sabato 23 maggio, in occasione di Musei Aperti, va in scena il primo appuntamento di questa nuova e promettente collaborazione: dalle 19:00 alle 23:00, Sara Berni porta sul palco “I Love Duets”, con la chitarra Fingerstyle di Daniele Bazzani.

Sara Berni, premiata dal Festival dell’Arte Americana come interprete più innovativa del Blues in Italia, e Daniele Bazzani, chitarrista Fingerstyle di fama internazionale e autore di 10 metodi didattici, non sono una cantante accompagnata da un chitarrista. Sono un duo. Anzi, sono The Duo: un sodalizio artistico in cui voce e strumento dialogano ad armi pari, costruendo insieme ogni frase musicale.

Il repertorio spazia dalle composizioni originali del progetto “Introvabile” — brani ascoltabili esclusivamente dal vivo, una scelta controcorrente che restituisce valore alla musica come esperienza reale e condivisa — alle riletture personali di hits internazionali, standards Jazz, fino a sorprendenti incursioni nella lirica, come “Una Furtiva Lagrima” di Donizetti.

Sabato 23 maggio 2026

Modulo Caffè | Palazzo WeGil – Roma

Dalle 19:00 alle 23:00

Music by Alexanderplatz Jazz Club Roma

Prenotazioni: +39 389 094 4859