ROMA, OGGI PRESENTATO IL NOBEL PER LA SOSTENIBILITÀ

Roma ha ospitato oggi la prima presentazione ufficiale in Italia del Nobel Sustainability Trust (NST), la fondazione indipendente istituita da membri della famiglia Nobel per promuovere soluzioni di sostenibilità scientificamente validate e pronte ad essere realizzate. L’evento A World in Balance. Sustainability in Action for Generations to Come è stato promosso da Fondazione Mosaikon e si è svolto lunedì 18 maggio 2026, a partire dalle ore 11:00, nell’Auditorium dell’Ara Pacis, con il patrocinio del Comune di Roma.

CHI È IL NOBEL SUSTAINABILITY TRUST

Il Nobel Sustainability Trust (NST) è una fondazione indipendente senza scopo di lucro, costituita in Svizzera nel 2007 — originariamente come Nobel Charitable Trust — da quattro membri della famiglia Nobel, discendenti di Alfred Nobel. Nel 2011 ha assunto la denominazione attuale per rispecchiare più precisamente il proprio mandato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri della famiglia Nobel. NST è un soggetto giuridicamente autonomo e non intrattiene relazioni amministrative o commerciali con la Nobel Foundation che assegna i tradizionali Premi Nobel.

La missione dell’NST è promuovere una crescita economica sostenibile che preservi e rafforzi i sistemi vitali del pianeta, creando opportunità per le persone e mobilitando l’ingegno umano a sostegno di un futuro comune prospero. I fondatori hanno osservato con crescente preoccupazione la devastazione delle risorse naturali mondiali, convinti che la salute economica e sociale della civiltà dipenda in larga misura dalla disponibilità di energie rinnovabili e da un approccio sostenibile all’agricoltura, alla silvicoltura, alla produzione industriale e alla gestione idrica.

NST opera come piattaforma indipendente per identificare, valorizzare e connettere soluzioni di sostenibilità con le istituzioni e i decisori capaci di portarle a scala. Attraverso i suoi Summit annuali — tenuti in città come San Francisco (2024) e Miami (2025) in collaborazione con atenei di eccellenza come UC Berkeley e il Politecnico di Monaco — gli Sustainability Awards e le Medal of Recognition, l’NST riconosce ogni anno individui e organizzazioni che abbiano dato contributi straordinari alla causa della sostenibilità. Il premio, dotato di un montepremi fino a 1,3 milioni di corone svedesi, è rivolto a scienziati, innovatori e organizzazioni attivi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (SDGs).

L’EVENTO A ROMA

La mattinata del 18 maggio ha rappresentato la prima tappa italiana del Nobel Sustainability Trust, organizzata da Fondazione Mosaikon — realtà romana attiva nella promozione di iniziative culturali e di sostenibilità. L’appuntamento si è aperto con i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.

Sono intervenuti:

Peter Nobel, Chairman del Nobel Sustainability Trust

Simona Roveda, LifeGate

Andrea Lenzi, Presidente del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

Fabio Iraldo, Università Bocconi

Clelia Piperno, Presidente di Fondazione Mosaikon

FONDAZIONE MOSAIKON

Fondazione Mosaikon è un’organizzazione romana impegnata nella promozione di iniziative culturali, accademiche e di sostenibilità. Attraverso progetti che coniugano ricerca scientifica, dialogo istituzionale e azione concreta, Mosaikon opera come ponte tra il mondo della cultura e quello delle politiche per il futuro. L’evento del 18 maggio è una delle iniziative di punta della Fondazione per il 2026, nell’ambito di una partnership strategica con il Nobel Sustainability Trust.