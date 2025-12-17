Roma si risveglia nella magia della Befana



Mercatini, dolci e leggende animano la città in un’atmosfera unica

Nel periodo festivo Roma rallenta, si illumina e si lascia scoprire con uno sguardo nuovo. È un momento in cui la Capitale sembra raccontare un’altra versione di sé, più intima e sorprendente. Il 6 gennaio segnerà il culmine delle festività natalizie e Roma si prepara a vivere al meglio il giorno dell’Epifania. Tra bancarelle, dolci, giochi e spettacoli, ogni evento é pensato per meravigliare e sorprendere chiunque desideri immergersi in questa atmosfera unica al mondo. Per un soggiorno indimenticabile è perfetto scegliere l’FH55 Grand Hotel Palatino, elegante punto di partenza per vivere la città al massimo.

Roma, durante le feste, diventa ancora più magica e sorprendente: i monumenti si illuminano di una luce speciale, le vie del centro si trasformano in scenari incantati e l’aria profuma di castagne e dolci tradizionali. È in questa cornice cosi suggestiva che arriva l’Epifania, festa dal significato profondo e dalle origini antichissime. Il nome, dal greco epipháneia, significa “manifestazione” e richiama il momento in cui i Re Magi, guidati dalla stella cometa, giunsero a Betlemme per portare i loro doni al Bambino Gesù. Attorno a questo evento sacro è cresciuta nei secoli la leggenda della Befana, una delle figure più amate della tradizione italiana. Secondo il racconto popolare, la Befana era un’anziana donna che, dopo aver rifiutato l’invito dei Magi a unirsi a loro nel viaggio, si pentì e decise di uscire nella notte con un sacco pieno di dolci, nella speranza di raggiungerli. Non trovandoli, regalò le sue prelibatezze ai bambini incontrati lungo il cammino. Da quel gesto generoso nasce l’usanza che ancora oggi fa sognare grandi e piccini: la Befana che, nella notte più attesa dell’inverno, vola sulla sua scopa per portare doni e sorrisi.

Tra storia, spiritualità e folklore, Roma celebra il 6 gennaio 2026 trasformandosi in un vero palcoscenico a cielo aperto: mercatini, spettacoli e iniziative animeranno la città, rendendola ancora più affascinante e ricca di suggestioni. E se c’è un luogo che più di ogni altro incarna la magia della Befana, quello è senza dubbio Piazza Navona. Da secoli teatro della Festa dell’Epifania, la piazza si trasformerà in un mondo fiabesco fatto di luci, colori, bancarelle e giochi, dove tradizione e incanto si mescolano in un’atmosfera unica e irripetibile. Per l’edizione del 2026, la Città Eterna ha deciso di fare le cose in grande, il programma festivo, infatti, durerà per tutto il mese di dicembre 2025 e culminerà il 6 gennaio con la tradizionale e spettacolare discesa della Befana. Un’importante novità di quest’anno sarà l’introduzione di iniziative a carattere solidale, educativo e culturale dedicate a bambini e famiglie. Nei gazebo allestiti in piazza prenderanno vita laboratori creativi, in cui i più piccoli potranno disegnare, colorare, realizzare addobbi e avvicinarsi alle tradizioni più antiche attraverso attività ludiche. Accanto a questi, non mancheranno percorsi didattici e proposte culturali pensate per coinvolgere sia le famiglie sia i visitatori più curiosi. Tutte le attività saranno gratuite e accessibili a chiunque desideri partecipare, trasformando la piazza in uno spazio inclusivo e ricco di opportunità.

Il cuore pulsante della festa rimane, immancabilmente, il tradizionale mercatino della Befana, autentico protagonista dell’atmosfera di Piazza Navona. Passeggiando tra le sue bancarelle variopinte, si potrà scoprire un mondo di piccoli tesori e suggestioni legate all’Epifania come iconiche figurine della Befana, realizzate in materiali diversi, dalla ceramica al legno intagliato fino ai modelli più moderni che, secondo la tradizione, portano fortuna e serenità per tutto l’anno. Alcune sono vere e proprie opere artigianali, decorate con cura maniacale nei dettagli del volto, degli abiti e della scopa, o le calze della Befana traboccanti di dolci, disponibili in versioni classiche o in varianti originali, coloratissime e giocose. Ce ne sono di piccole, perfette per i bambini, ma anche di esemplari giganti che possono raggiungere quasi un metro di lunghezza, colme di caramelle, cioccolatini, carbone dolce e sorprese. Passeggiando tra le bancarelle ci sarà anche l’opportunità di scoprire i prodotti tipici regionali, come dolci fatti in casa, confetture, mieli profumati, biscotti tradizionali e specialità gastronomiche provenienti da diverse zone d’Italia ed i tipici dolci dell’Epifania, tra cui il carbone di zucchero, la ciambella della Befana, torroni, frutta secca caramellata e tante altre bontà stagionali che inebriano l’aria e richiamano immediatamente il calore delle feste. L’intrattenimento sarà garantito da spettacoli di marionette e burattini, che porteranno in scena storie divertenti e personaggi amati. L’atmosfera si farà ancora più suggestiva grazie a concerti gospel, esibizioni corali e piccole performance musicali che risuoneranno tra i palazzi barocchi, regalando momenti di autentica magia. E, per completare questa esperienza carica di tradizione e meraviglia, la vera ciliegina sulla torta è scegliere di soggiornare all’FH55 Grand Hotel Palatino, situato a pochi passi dai luoghi simbolo della festa, offre un ambiente elegante, accogliente e curato in ogni dettaglio. Le sue camere luminose, i servizi dedicati agli ospiti e la posizione privilegiata rendono il soggiorno non solo comodo, ma davvero unico.