Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”



“La sanità digitale si conferma al giorno d’oggi uno strumento fondamentale per la protezione delle persone anziane, in particolare di quelle più vulnerabili. Nel nostro paese si registra infatti un uso costante di sistemi di telemonitoraggio domiciliare, capaci di assocurare assistenza continua senza costringere l’anziano a lasciare il proprio ambiente di vita. Per un anziano fragile restare a casa pur essendo seguito a distanza significa maggiore sicurezza clinica, autonomia e continuità affettiva – dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca –. Attraverso la telemedicina è possibile controllare in maniera costante i principali parametri vitali, come battito cardiaco, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno e livelli di attività quotidiana, con la possibilità di interventi tempestivi in caso di anomalie. Un beneficio concreto anche per familiari e caregiver, che possono contare su sistemi di allerta in grado di attivare rapidamente l’équipe sanitaria, contribuendo così a prevenire situazioni critiche e a ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili. Questa realtà moderna e innovativa dimostra dunque che la sanità digitale non rappresenta più una prospettiva futura, ma un servizio già operativo e in fase di espansione – conclude il portavoce di Accademia IC, Carmela Tiso -. È necessario ora garantire standard omogenei e proporzionali su tutto il territorio del Belpaese e puntare sulla alfabetizzazione digitale, affinché nessun soggetto della terza età resti escluso”.