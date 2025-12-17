mercoledì, Dicembre 17, 2025

salute

SALUTE

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

costantino sacchetto - 0
“La sanità digitale si conferma al giorno d’oggi uno strumento fondamentale per la protezione delle persone anziane, in particolare di quelle più vulnerabili. Nel...

Roma si risveglia nella magia della Befana

Influenza, la pediatra: Febbre alta anche per 5 giorni, va gestita

Gemmato: “Il Testo Unico renderà il sistema più semplice e competitivo.Riforma attesa per i cittadini”

Lavoro e fragilità, presentato alla Camera l’intergruppo parlamentare

Ultime notizie

Sanità, Tiso(Accademia IC): “Tutela anziani più forte con telemedicina”

SALUTE
costantino sacchetto
Autore costantino sacchetto
1 min.read


“La sanità digitale si conferma al giorno d’oggi uno strumento fondamentale per la protezione delle persone anziane, in particolare di quelle più vulnerabili. Nel nostro paese si registra infatti un uso costante di sistemi di telemonitoraggio domiciliare, capaci di assocurare assistenza continua senza costringere l’anziano a lasciare il proprio ambiente di vita. Per un anziano fragile restare a casa pur essendo seguito a distanza significa maggiore sicurezza clinica, autonomia e continuità affettiva – dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca –. Attraverso la telemedicina è possibile controllare in maniera costante i principali parametri vitali, come battito cardiaco, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno e livelli di attività quotidiana, con la possibilità di interventi tempestivi in caso di anomalie. Un beneficio concreto anche per familiari e caregiver, che possono contare su sistemi di allerta in grado di attivare rapidamente l’équipe sanitaria, contribuendo così a prevenire situazioni critiche e a ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili. Questa realtà moderna e innovativa dimostra dunque che la sanità digitale non rappresenta più una prospettiva futura, ma un servizio già operativo e in fase di espansione – conclude il portavoce di Accademia IC, Carmela Tiso -. È necessario ora garantire standard omogenei e proporzionali su tutto il territorio del Belpaese e puntare sulla alfabetizzazione digitale, affinché nessun soggetto della terza età resti escluso”.

Previous article
Roma si risveglia nella magia della Befana
Next article
Russia, Meloni: “Non abbandoneremo l’Ucraina al suo destino. Ma l’Italia non manderà soldati”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025