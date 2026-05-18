Fiumicino. Sicurezza a Parco Leonardo, nuovi controlli nel quartiere

La sicurezza torna al centro a Parco Leonardo dopo il secondo weekend consecutivo di controlli tra stazione, sale giochi e zona Pleiadi.
Nuovo fine settimana di controlli a Parco Leonardo, nel territorio comunale di Fiumicino, dove Polizia Locale e Carabinieri hanno intensificato le attività di presidio nelle aree considerate più sensibili del quartiere.
Le verifiche hanno interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria, le sale giochi, le scale del cinema Uci e il quadrante delle Pleiadi, aree da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti.
Secondo quanto comunicato dal Comune di Fiumicino, si tratta del secondo weekend consecutivo di controlli coordinati nell’ambito di un piano di prevenzione e monitoraggio del territorio.
“L’obiettivo è garantire una presenza costante e visibile sul territorio, attraverso un lavoro coordinato tra Polizia Locale, forze dell’ordine e amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Mario Baccini – Le attività di presidio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con controlli itineranti, verifiche su locali e un monitoraggio costante delle aree di Parco Leonardo”.
L’amministrazione comunale collega l’operazione alle richieste arrivate dai cittadini e alle segnalazioni sulle criticità presenti in alcune zone del quartiere.
Separata dalla comunicazione istituzionale, la nota diffusa dal Comitato Quartiere Parco Leonardo, gruppo civico composto da residenti della zona che da tempo si confronta con le istituzioni sui temi della sicurezza urbana.
Nel proprio intervento, il Comitato sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.
“La collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini resta fondamentale per prevenire episodi di degrado, contrastare situazioni critiche e mantenere alta l’attenzione nei punti sensibili del quartiere”, scrivono i residenti.
Il Comitato ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro avviato dal segretario generale del Comune di Fiumicino, Giuseppe Salvatore Alemanno, recentemente nominato comandante dirigente dell’Area Sicurezza Urbana.
“Insieme al corpo della Polizia Locale sta portando avanti un lavoro concreto di ascolto, verifica e attuazione delle procedure attese da tempo dai residenti”, si legge nella nota.
I residenti spiegano che continueranno a rivolgersi alle istituzioni sui temi della sicurezza e della prevenzione, chiedendo controlli mirati, verifiche su locali e autorimesse e maggiore attenzione alle aree considerate più critiche del quartiere.
Al momento non sono stati diffusi dati ufficiali su eventuali sanzioni o provvedimenti emersi durante le verifiche del weekend. Il Comune ha comunque annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.
Il tema della sicurezza resta tra i più sentiti a Parco Leonardo, quartiere che negli ultimi anni ha visto crescere le richieste di maggiore presenza delle istituzioni soprattutto nelle aree vicine alla stazione ferroviaria e agli spazi commerciali.
Negli ultimi mesi diversi residenti di Parco Leonardo hanno segnalato criticità legate a degrado urbano, controlli nelle aree commerciali e percezione di insicurezza nelle ore serali.